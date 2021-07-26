Як уникнути варикозу з допомогою гімнастики

Антиварикозна зарядка для ніг в поєднанні з масажем, повноцінним харчуванням і зручним взуттям допоможе зберегти красу ваших ніг і уникнути варикозу

Антіваріокзную зарядку для ніг можна робити вдома і на роботі / Фото: Сьогодні

Набряки на ногах, втома, важкість до кінця дня, судоми – так може проявлятися варикоз, навіть якщо візуально вени в порядку і немає навіть натяку на судинні "зірочки". Щоб уникнути розвитку варикозної хвороби і пригальмувати вже почався варикоз , Важливо дотримуватися кількох нескладних правил і робити антиварикозні гімнастику .

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Як уникнути варикозу, чому хвороба прогресує, які вправи та інші способи профілактики варикозної хвороби є – розповів професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров .

Олексій Ніканоров / Фото: пресслужба

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Чому варикозна хвороба з'являється не у всіх?

Як і у будь-якого іншого захворювання, у варикозної хвороби теж є так звана група ризику. Це група людей, які більше за інших схильні до розвитку варикозу і венозної недостатності. Часто варикоз розвивається під час вагітності, але ця недуга також пов'язана зі спадковим фактором.

Варикоз може розвинутися після травми ніг або тазової області / Фото: freepik.com

Якщо є схильність до розвитку варикозної хвороби, то ми самі можемо погіршити стан: наприклад, якщо часто носимо взуття на високих підборах, та ще й тісне.

При порушенні постави, плоскостопості незручне взуття плюс відмова від спеціальних ортопедичних устілок прискорять розвиток варикозу.

А якщо є зайва вага – то й поготів. Схильні до розвитку варикозної хвороби більше за інших ті люди, які перенесли травми таза і/або ніг. Тому що будь-яке пошкодження суглобів і м'язів тягне за собою розвиток венозної недостатності.

Оскільки на період травми людина змушена бути менш активною, кров у венах застоюється. Надалі це загрожує розвитком варикозної хвороби, особливо якщо до цього є схильність.

Чим же небезпечний варикоз і як запідозрити початок захворювання?

Поширена думка, що варикозна хвороба – лише косметологічна проблема. Але це не так, крім некрасивих венозних вузлів і хворобливості в ногах, нелікований варикоз може призвести до трофічних виразок на шкірі, тромбозу вен і тромбоемболії. Зверніть увагу на стан ваших ніг і такі ознаки:

швидка втома в ногах, важкість, ниючий, розпираючий біль;

біль під час ходіння, больові відчуття вздовж вен;

набряки, які особливо помітні до вечора і проходять до ранку;

судоми, особливо по ночах, болі в м'язах.

Швидка втома в ногах, тяжкість, ниючий, розпираючий біль – ранні ознаки варикозу

Також можуть почати з'являтися синці, судинна сіточка, шкіра на ногах стає сухою – це привід не затягувати з візитом до фахівця. Виходячи зі ступеня захворювання, лікар порекомендує методи лікування і профілактику – щоб тимчасово зупинити розвиток хвороби.

Як же лікують варикозну хворобу правильно?

Якщо ви багато часу проводите в положенні стоячи або сидячи, а також під час вагітності рекомендується носити спеціальний компресійний трикотаж: панчохи, шкарпетки, гольфи. При порушенні роботи опорно-рухового апарату допоможе спеціальне взуття, ортопедичні устілки. Взагалі взуття повинне бути зручним: вузькі туфлі, високі підбори порушують природне положення стопи, ускладнюють кровообіг.

Знизити навантаження на стопи і суглоби, якщо у вас зайва вага, допоможе позбавлення від зайвих кілограмів – тобто важливо схуднути. також розвитку варикозу сприяє куріння та інші шкідливі звички.

У випадках, коли вена пошкоджена настільки, що виникає загроза здоров'ю (тромбоз вени із загрозою тромбофлебіту), може знадобитися операція.

Сьогодні хірургічні методи лікування варикозної хвороби не такі травмуючі, як раніше і тривала реабілітація не потрібна.

Також зміцнити стінки судин допомагають препарати, спеціальна фізична активність, вправи для ніг, масаж.

Чи можна попередити варикоз з допомогою гімнастики для ніг?

Можна, але коли вже з'явилися венозні вузли, за допомогою тільки вправ або різних охолоджувальних гелів, мазей від варикозу не позбутися. Тому важливо ще на початковому етапі розпізнати хворобу і почати діяти. Помірна ходьба пішки, плавання, масаж – всі ці активності допомагають зміцнити судини, поліпшити кровообіг. А вдома або якщо є можливість на роботі можна виконувати нескладні антиварикозні вправи.

Сядьте на підлогу, витягніть ноги вперед (можна підняти), витягайте шкарпетки то від себе – то на себе. Потім зробіть кілька кругових рухів стопами.

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Лежачи на підлозі (лягайте на спину) робіть ногами рух "ножиці" і "велосипед" . Стоячи можна перекочуватися з носка на п'яту – і назад .

Уникнути варикозу допоможе вправа "велосипед"; підняття на подушечки пальців – і назад / Фото: Сьогодні

Добре допомагають у кріпити м'язи і прискорити кровообіг в ногах підняття пальцями ніг різних предметів. Цю вправу потрібно робити сидячи на стільці: покладіть на підлогу шматок тканини або рушник, тенісний м'яч, маркери або кілька фломастерів. Намагайтеся по черзі піднімати предмети кожною ногою, водночас ноги в колінах не згинайте. Також можна робити самомасаж стоп за допомогою м'ячиків або руками.

Для профілактики варикозу піднімайте пальцями ніг різні предмети, робіть самомасаж стоп / Фото: Сьогодні

Починайте потроху: від 4-5 повторів до 10 разів, дивіться самі, скільки вправ потім ви миєте осилити. Також для еластичності вен важливо включати в свій раціон овочі, зелень, особливо корисний для судин шпинат, яблука, цитрусові. Віени "люблять" бобові, морську жирну рибу, спаржеву квасолю.

І, звичайно ж, не займайтеся самолікуванням, особливо при явних венозних "гронах" або зміни шкіри (появі пігментації, виразок на шкірі).

Також раніше ми писали, як прибрати набряки і "зірочки" на ногах .