Як правильно доглядати за ногами влітку – поради лікаря

Людина, яка часто ходить босоніж, має прилив сил і енергії, а також відчуває себе щасливішою. Все тому, що влітку ногам потрібно давати відпочивати

Як правильно доглядати за ногами влітку / Фото: Pexels

Сезон шльопанців, в'єтнамок і босоніжок прийшов разом зі спекою в Україні. Лікар-подолог Олена Піонова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, який ряд небезпек для здоров'я ваших ніг несе використання цього взуття та як правильно доглядати за ногами влітку.

Чому корисно ходити босоніж

Фахівці запевняють – влітку ногам потрібно давати відпочивати, для цього можна просто пройтися босоніж по теплому піску. Ходьба босоніж допомагає активізувати нервово-м'язові процеси в організмі, сприяє насиченню тканин ноги киснем, нормалізує артеріальний тиск.

Людина, яка часто ходить босоніж, має прилив сил і енергії, а також відчуває себе щасливішою.

"Босоніж обов'язково ходити всім, в будь-який час, в будь-яку погоду. Адже Бог нас створив босими, – коментує лікар-подолог Олена Піонова. – Не варто боятися ходити босоніж, адже у наших ніг є й інші вороги. Перш за все – взуття. Ми завжди повинні стежити за підбором взуття, її розміром, шириною, посадкою і так далі. Взуття має бути не тільки красивим, але і зручним, так як деформація стопи може призвести до деформації хребта".

Хто такі барефутери і чому вони не носять взуття / Фото: Pexels

Який матеріал взуття варто вибирати

Також ні для кого не секрет, що надважливо правильно підбирати матеріал, з якого зроблено взуття.

"Влітку краще віддати перевагу натуральним матеріалам, нехай це буде навіть звичайна тканина", – радить експерт.

Чому не варто робити косметичні процедури ніг перед морем

Чому не варто робити косметичні процедури ніг перед морем / Фото: Pinterest

Перед поїздкою на море, щоб одягнути відкрите взуття, дівчата і хлопці зазвичай проводять косметичні процедури по догляду за ногами. Але це може привести до негативних наслідків.

"Я не раджу робити педикюр перед поїздкою на море – так, нігтики нафарбувати можна, а ось стопу краще не чіпати. Ставати молодою шкірою на гарячий пісок небезпечно, адже можна відразу отримати опік, що призведе до тріщин", – пояснила лікар.

Тому робити чистку шкіри на стопах слід дуже обережно. Також – коли на вулиці спека, шкіра швидко втрачає вологу і її відразу хочеться зволожити різними способами. Однак з ногами цього робити не варто.

"Коли ви йдете у відкритому взутті, не варто нічого зволожувати, особливо перед виходом. Тому що, якщо ноги будуть ковзати, відчуєте ще більше тертя", – зазначила експерт.

А ось після пляжу зволожувати ноги треба обов'язково! Але перед цим важливо добре вимити їх від піску, адже він разом з пітною ногою може привести до травматичних наслідків.

Як доглядати за руками – дивіться відео:

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