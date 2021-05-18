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Як голити ноги сухим способом – корисний лайфхак

18 травня, 18:37

Якщо дуже потрібно, то один раз можна

Сухе гоління
Сухе гоління
Фото: Pexels

Бувають екстрені ситуації, коли вкрай потрібно привести себе в порядок, але при цьому немає ні часу, ні умов. Як поголити ноги, не використовуючи воду? Читайте наш лайфхак.

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Традиційне застосування крему для гоління потребує подальшої водної процедури для його змивання. З ним гоління проходить комфортно і безпечно для шкіри. Але можна зробити виняток і замінити його на інший засіб.

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Як поголити ноги без води: лайфхак

  1. Трохи зволожте ноги, окропивши їх водою з пульверизатора. Якщо його немає під рукою, підійде і волога серветка.
  2. Нанесіть тонкий шар кулькового дезодоранту, але не антиперспіранту. Він замінить крем для гоління і стане пом'якшувальним прошарком між шкірою і лезом бритви.
  3. Поголіть ноги бритвою у звичайний для себе спосіб. Обов'язково використовуйте нову бритву – вона більш гостра.
  4. Намагайтеся зрізати волоски по ходу їхнього росту – так ви вбережете шкіру від зайвого травмування. Для кращого ефекту натягніть шкіру пальцями.
  5. Раз у вас немає можливості піти в душ, то після процедури гоління акуратно протріть ноги сухою серветкою, щоб прибрати з них збрите волосся.
  6. Після цього нанесіть лосьйон без вмісту спирту або парфумерний засіб, щоб не допустити подразнення шкіри.

Раніше ми публікували лайфхаки, як швидко вивести плями від поту і сліди від дезодоранту.

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