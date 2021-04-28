Як прибрати набряки і зірочки на ногах до літа: гімнастика, креми чи візит до лікаря?

Скоро літо, а набряки і судинна сіточка на ногах не дають надіти улюблену спідницю? Як зробити ноги красивіше і здоровіше, не допустити варикоз – розповіла терапевт

Набряки, болю, важкість у ногах і судинна сітка – це не тільки негарно, це шкодить здоров'ю. І не тільки ніг, а всього організму, призводячи до порушення кровообігу, варикозної хвороби і не тільки. Як зрозуміти, що вашим ніжкам потрібна допомога, кому слід не затягувати з візитом до лікаря і що можна зробити для здоров'я ніг в домашніх умовах, – розповіла терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Ганна Красюк.

Ганна Красюк Фото: пресслужба

Чому набряки і судинні зірочки – це не тільки косметологічна проблема

Напередодні літа ми, особливо жінки, все більше оцінюємо красу ніг. На жаль, на болі і набряки ми вважаємо за краще не звертати уваги, а судинну сітку, що проступила, або синці маскуємо тональним кремом, щоб надіти улюблену спідницю або шорти. Однак порушення кровообігу ніг, з якими "межує" варикозна хвороба, – це не тільки про красу, це насамперед про здоров'я.

Якщо тільки маскувати дефект і більше нічого не робити, то уражені варикозом вени стануть ще більше і помітніше. І разом з цим зросте ризик тромбозу глибоких вен (блокування надходження крові). Також зміниться сама шкіра, на ній може з'явитися пігментація, ущільнення, навіть виразки. Тому приділити увагу здоров'ю ваших ніг слід як при прояві явних, так і початкових симптомів варикозу.

Добре, а що ще має насторожити?

Відчуття тяжкості в ногах, судинні зірочки і вже розширені вени, набряки наприкінці дня – все це вагомі приводи для візиту до лікаря. Якщо ви відчуваєте болі в ногах при і після навантажень, звичне взуття, яке носите не вперше, тисне наприкінці дня, з'являються "сліди" від гумок після носіння шкарпеток або панчіх – обстежте ваші ноги, поки на них не з'явилися судинна сітка і не виступили вени.

А як можна дізнатися, чи є загроза розвитку варикозу?

Як при вже явних симптомах, так і тільки при невеликих набряках і хворобливості ніг прояснити картину і зробити точний прогноз може УЗД судин ніг. Ця ультразвукова процедура безболісна, готуватися заздалегідь до неї не потрібно і займає всього 20-30 хвилин. Сучасні УЗД-апарати хороші тим, що "бачать" не тільки прохідність судин, а ще оцінюють роботу клапанів вен, швидкість кровотоку, новоутворення в просвіті судин і їх прохідність, ризик тромбозу та інші венозні патології.

ОК, а які ще стани або хвороби можуть нашкодити ніг?

Проблеми з судинами і венами ніг часто виникають при спадковій схильності. Тому якщо у вашій родині найближчі родичі хворіли або хворіють на варикоз, у них є проблеми з кровообігом ніг або, що ще небезпечніше, – тромбози, то вам варто перевіритися.

Також на здоров'я судин ніг впливає вагітність і пологи, різке схуднення або навпаки – набір ваги, менопауза, прийом гормональних препаратів (в тому числі пігулок від вагітності), перенесені переломи ніг, куріння і перенесений COVID-19.

А що робити, якщо при обстеженні виявили проблему?

Передусім – не панікувати, плюс в тому, що про проблему стало відомо, і вам запропонують варіанти лікування. Якщо після УЗД виявляться зміни, які суттєво погіршать ваше здоров'я, то вас направлять до флеболога (судинного хірурга). Це не означає, що всім, у кого запідозрили варикоз, необхідна операція. Сучасна хірургія володіє новітніми методами, які прибирають вени і судинну сітку без глибоких операцій. Наприклад, склеротерапія – коли за допомогою ін'єкцій забирається судинна "павутинка" на ногах.

Змініть взуття на зручніше і не забувайте розвантажувати ноги Фото: unsplash.com

Якщо варикоз не розвинувся або хірургічне лікування ще не потрібно, то підтримати вени можна за допомогою спеціальних венотоників (це як пігулки, так і різні мазі), носіння компресійного трикотажу – шкарпеток, панчіх, колгот. Також допоможуть спеціальні процедури і розвиток продуктивних звичок – як при вже наявних судинних сіточках і набряклості ніг, так і як їх профілактики:

Вибирайте тільки зручне, стійке взуття. Вузькі туфлі, високі підбори, на жаль, не друзі для ваших ніжок. Як і кеди на плоскій підошві, втім. Оптимальна висота каблука – 3-4 см. Довго стояти або сидіти, та ще в незручному взутті – шкідливо будь-яким ногам, навіть найздоровішим. Тому якщо попереду подорож або робота пов'язана з тривалим перебуванням стоячи, сидячи – запасіться компресійною білизною. А також частіше міняйте положення, важливо дати ногам розім'ятися, змінити становище, розігнати кров. Зняти набряклість і тяжкість ніг допоможуть контрастний душ – від щиколоток до гомілок і навпаки, відпочинок після трудового дня з піднятими ногами (покладіть їх на подушку, підлокітник крісла і т. п., прийнявши сидяче або лежаче положення). Поліпшити еластичність вен і уповільнити зростання венозної сітки допомагає йога, плавання і прості вправи: ходити босоніж, піднімати з підлоги пальцями ніг різні предмети, шматок тканини, "крутити велосипед", лежачи на підлозі. А ось "тягати штангу" при варикозі не корисно, будьте обережні з силовими навантаженнями. Полегшити стан і поліпшити еластичність шкіри, кровообіг допоможе масаж ніг. Але тільки після консультації лікаря (особливо, якщо є сильні венозні вузли і зміни шкіри) і тільки у масажиста-професіонала.

Пам'ятайте, що призначати собі самому ліки або процедури без консультації з лікарем – небезпечно.

Добре, а які продукти корисні для здоров'я вен і ніг?

Для поліпшення еластичності вен корисні Омега-3 кислоти – це морська риба жирних сортів, також їжте більше фруктів, особливо яблук, цитрусових, зелені, буряку, бобових. Якщо хочете приймати харчові добавки – знову ж проконсультуйтеся з лікарем. Спеціаліст підбере вам вітамінний комплекс в поєднанні з венотоником або іншими препаратами, виходячи з вашого індивідуального випадку.

Пам'ятайте, щоб зберегти ноги здоровими і красивими, стан венозної системи слід перевіряти щорічно, навіть якщо нічого не турбує. Навіть при відсутності скарг не бійтеся оглядів і, якщо необхідно, лікування у флеболога.

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