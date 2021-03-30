Варикоз: звідки береться, чим лікувати і коли пора до лікаря

Набряклі ноги, біль і судоми вночі – це перші дзвіночки варикозної хвороби

Скоро зовсім потеплішає, захочеться надіти коротку спідницю або шорти, але набряклі ноги, судинні "зірочки" або вже незрозуміло звідки взялися варикозні вени псують всю красу? А чи знаєте ви, що розвиток варикозної хвороби загрожує далеко не всім? Запідозрити недуга, а тим більше попередити варикоз за допомогою простих методів можна задовго до появи венозної сітки на ногах.

Хто більше за інших ризикує заробити проблеми з венами, як виявити варикоз на ранній стадії, а головне – що можна зробити, щоб синяки і венозна сітка не псували нам настрій, ми запитали у професора кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолога Олексія Никанорова .

Олексій Ніканоров Олексій Ніканоров

Чому з'являються вени на ногах?

Не тільки спадковість (часто розвиток варикозної хвороби пов'язане з генетикою), але ще порушення постави, плоскостопість, високі підбори плюс тісний, незручне взуття і ще безліч факторів провокують розвиток венозної недостатності і варикозної хвороби.

Але все-таки, чому одні люди до старості не мають проблем, а у інших в 25 – венозна сітка?

Тому що існує так звана група ризику по розвитку венозної недостатності і варикозної хвороби і фактори, що провокують їх.

Люди, які перенесли травми ніг і тазу. При будь-якому пошкодженні м'язів і суглобів, особливо переломах ніг або травмах в області таза, розвивається венозна недостатність. Це пов'язано з тим, що людина не може повноцінно бути активним в період травми, з застоєм крові у венах. Тому в подальшому може розвинутися варикозна хвороба. Професійна діяльність: підняття важких предметів, силові навантаження і тренування, тривале перебування в положенні стоячи і сидячи може привести до розвитку варикозу. Жінки в період вагітності і відновлення після пологів. Любительки постійно носити тісне взуття, туфлі на високих підборах. Люди з порушенням постави, сколіоз, плоскостопість і іншими проблемами опорно-рухового апарату. Люди із зайвою вагою, ожирінням, гормональним дисбалансом, хронічними захворюваннями органів малого тазу, завзяті курці.

Якщо вже турбують синці і набряки на ногах, то це може бути початок варикозу.

Як зрозуміти, що проблеми з венами вже є, якщо ноги виглядають здоровими?

Перший симптом варикозу – так званий синдром важких ніг: від моменту відчуття тяжкості в ногах до появи варикозних вен може пройти років 5-10.

Зверніть увагу на ваше загальне самопочуття і моменти, які турбують. Вас повинні насторожити:

втома в ногах, відчуття тяжкості, розпирання, ниючі болі і ломота;

біль при ходьбі і по ходу вен;

набряки на ногах, які особливо сильно проявляються до вечора і проходять до ранку;

нічні судоми в ногах, біль в м'язах.

Якщо такі симптоми вже з'явилися

Тоді слід зайнятися профілактикою розвитку варикозної хвороби. А явні судинні зірочки (телеангіоектазія), пігментація шкіри, її надмірна сухість і виступаючі вени – це привід звернутися до фахівця.

Варикозна хвороба – це не тільки косметологічна проблема. Якщо з цим не боротися, то з часом можуть з'явитися серйозні ускладнення: від трофічних виразок на шкірі до тромбозу і тромбоемболії.

Як зупинити розвиток варикозу?

Варикозне розширення вен – захворювання, яке само не пройде. А способи боротьби з ним залежать від першопричини розвитку варикозу. Якщо ви в групі ризику або вже з'явилися симптоми, то пора вживати заходів.

При вагітності, тривалому вимушеному положенні стоячи або сидячи допоможе компресійний трикотаж. При ортопедичних проблемах потрібно носити спеціальне взуття або ортопедичні устілки. Високі підбори, вузенька тісне взуття порушують кровообіг і природне положення стопи. Тому оптимальний каблук – це 3-5 см. Якщо ви не хочете відмовлятися від улюблених шпильок, то намагайтеся не ходити в таких туфлях довго, завжди майте під рукою зручну змінне взуття. До речі, кеди також не найкращий варіант, зовсім вже плоска підошва теж може послужити розвитку венозної недостатності. Якщо у вас зайва вага, то бажано схуднути, щоб знизити навантаження на суглоби і стопи. Коли пошкоджена вена створює загрозу для здоров'я (тромбоз із загрозою тромбофлебіту) або косметичний дефект занадто видно, фахівець може рекомендувати операцію. Є безліч сучасних методів, які не вимагають глибокого хірургічного втручання і тривалої реабілітації. Лікар також порекомендує прийом препаратів, щоб зміцнити стінки судин.

Так, різні охолоджуючі гелі або креми зменшать біль і заспокоять втомлені ноги. Але при вже наявних варикозних венах або судинній сітці вони не допоможуть. Поставити остаточний діагноз "венозна недостатність" або "варикозна хвороба", рекомендувати грамотне лікування може тільки флеболог або судинний хірург.

Як пригальмувати варикоз? Чи допоможе раціональне харчування?

Щоб зробити вени більш еластичними, важливо додати в свій раціон:

морську рибу жирних сортів;

цитрусові, яблука, зелень (особливо шпинат);

бобові, буряк і спаржеву квасолю.

Добре, а зарядка для ніг?

Зміцнити стінки судин і вен також допоможе масаж в поєднанні з відповідними для вас фізичними навантаженнями і водними процедурами. А вдома можна самому виконувати антиварикозного зарядку для ніг:

Сидячи на підлозі, тягніть носки від себе і на себе, робіть кругові рухи стопами. Лежачи на підлозі на спині, крутите "велосипед" або робіть ногами "ножиці". У положенні стоячи робіть перекати з п'яти на носок і назад. Лежачи на підлозі на животі, одночасно або поперемінно піднімайте прямі ноги. Сидячи на стільці, захоплюйте пальцями ніг предмети, тенісний м'ячик або шматок тканини, рушник і намагайтеся підняти, не згинаючи ноги в колінах.

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Почати потрібно з 4-5 повторень, потихеньку доводячи кількість вправ до 10 разів і далі – по самопочуттю. Але у жодному разі не починайте самолікування або профілактику без попередньої консультації з лікарем, особливо якщо вже є венозні вузли або інші прояви хвороби!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як відрізнити втому ніг від починається варикозу.

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