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Навіщо робити розминку на роботі й чим небезпечна гіподинамія

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
12 липня, 13:45
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Порушення постави, зайва вага, варикоз – далеко не повний перелік наслідків сидячого способу життя.Тримати себе у формі допоможе розминка в обідню перерву
Коротка розминка протягом робочого дня знизить шкоду від сидячого способу життя
Коротка розминка протягом робочого дня знизить шкоду від сидячого способу життя / Фото: freepik.com

Навіть найзручніше робоче місце не врятує від болі в спині або шиї і зайвих кіло, якщо ви кілька годин щодня проводите сидячи. Тому навіть коротка розминка в обідню перерву або протягом робочого дня стане хорошою профілактикою багатьох проблем зі здоров'ям, до яких призводить сидячий спосіб життя.

Що це за проблеми, як їх уникнути, які вправи для підтримки здоров'я можна робити в офісі й не тільки, розповів професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров. А ми зібрали для вас 10 креативних ідей, які допоможуть "запалити" ваше літо.

Олексій Ніканоров
Олексій Ніканоров / Фото: пресслужба

До яких проблем призводить сидячий спосіб життя

Малорухливий спосіб життя призводить до гіподинамії – стану, в якому послаблюється м'язова діяльність, порушуються функції кровообігу, травлення тощо. Часто ми не тільки проводимо сидячи більшу частину часу, а ще й сидимо на незручних стільцях, а робочий стіл часто не відповідає нашому зросту. Як наслідок з'являється біль у спині, шиї, частіше болить голова, порушується постава, формується сутулість.

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Тонус м'язів і їхня сила знижується, кісткова маса із часом меншає, починають страждати суглоби і хребет. У підсумку може розвиватися остеохондроз, коли страждають міжхребетні диски. Якщо відчуваєте нудний біль у спині, ламає, терпнуть руки і ноги – це симптоми остеохондрозу.

Інша поширена проблема зі здоров'ям, до якої призводить сидячий спосіб життя, – варикозна хвороба. Коли постійно і довго не рухаєтеся, порушується кровообіг в ногах і тазі, стопи і литкові м'язи не працюють повною мірою, як повинні. Раніше варикоз був проблемою людей, чия професія пов'язана з тривалим стоянням: перукарів, хірургів, кухарів.

З появою комп'ютерів та інтернету гіподинамія перетворилася на глобальну проблему, навіть з'явився медичний термін "комп'ютерний варикоз".

Також сидячий спосіб життя незмінно впливає на серце, гіподинамія безпосередньо пов'язана з розвитком ожиріння і діабету другого типу – оскільки, сидячи цілий день, ми починаємо частіше перекушувати і зовсім не завжди корисною їжею. А після роботи не залишається часу і сил навіть на коротку прогулянку, а не те що на спортзал.

Сидяча робота і незручні меблі спричиняють порушення постави
Сидяча робота і незручні меблі спричиняють порушення постави / Фото: freepik.com

Але навіть якщо ви намагаєтеся дотримуватися раціонального харчування, активні у вихідні або відвідуєте спортзал і ваше робоче місце найзручніше, немає ніякої гарантії, що біль у спині або застій кровообігу вас оминуть. Тому важливо робити перерви в роботі й рухатися.

Яку зарядку можна робити в офісі і як почати?

Щоб тримати себе в формі, почніть з простого: по-перше, використовуйте будь-яку можливість, щоб розім'ятися, розігнати кров і лімфу, порухатися. Наприклад, сходити до кулера набрати води, зробити чай собі та колезі, встати і забрати роздруковані документи. Робіть такі мініперерви кожну годину-півтори протягом робочого дня. Прості рухи можна робити і вдома.

По-друге, напрацьовуйте звичку робити невеличку розминку в обідню перерву або коли вам зручно. Це займе 10-15 хвилин, а колеги навіть і не помітять такої вашої активності. Почніть з легких вправ, які можна робити, не встаючи з-за робочого столу.

Нахили головою допоможуть розім'яти втомлену шию і нормалізувати кровообіг у шийному відділі
Нахили головою допоможуть розім'яти втомлену шию і нормалізувати кровообіг у шийному відділі / Фото: Сьогодні

Нахили голови вгору / вниз і вліво / вправо. Ці прості рухи допоможуть розім'яти втомлену шию і нормалізувати кровообіг у шийному відділі хребта. Зробіть 8-10 разів у кожен бік.

Нахили головою вгору і вниз теж допоможуть розслабити втомлену за робочий день шию
Нахили головою вгору і вниз теж допоможуть розслабити втомлену за робочий день шию / Фото: Сьогодні

Вправи для м'язів спини і плечей: руки в замку перед грудьми – тягнемося вперед, потім розслабляємося. Те саме, але руки в замку за спиною, а голову тягнемо вгору. Виконуємо кілька секунд.

Руки в замку перед грудьми і за спиною – ці вправи корисні для м'язів спини і плечей
Руки в замку перед грудьми і за спиною – ці вправи корисні для м'язів спини і плечей

Прокачуємо м'язи грудей: долоні скласти перед грудьми в "намасте". Стискаємо і розслабляємо долоні, можна між ними тримати ручку або блокнот, робимо 8-10 разів.

Стискаючи і розслабляючи долоні перед грудьми, можна зміцнити м'язи грудей
Стискаючи і розслабляючи долоні перед грудьми, можна зміцнити м'язи грудей / Фото: Сьогодні

Коли така легка розминка стане звичкою, можна додати "важку артилерію". Або по змозі відразу розім'яти м'язи живота і тазостегнові суглоби.

Відтискання від сталої (!) поверхні (зворотні). На край стільця або іншу поверхню ставимо руки, зігнуті під кутом 90 градусів, потім випрямляємо їх. Повторюємо, скільки можемо (до 10 разів). Це допомагає тримати в тонусі м'язи рук.

Зворотні віджимання від стільця корисні для м'язів живота і тазостегнових суглобів
Зворотні віджимання від стільця корисні для м'язів живота і тазостегнових суглобів / Фото: Сьогодні

Нахили сидячи на стільці або стоячи. Руки можна тримати за головою, ця вправа допоможе "збадьорити" м'язи живота і розім'яти хребет. А для розслаблення м'язів спини і розтягування задньої поверхні стегон слід, сидячи на стільці, по черзі підтягувати коліно то однієї, то другої ноги до грудей. Головою намагаємося дістати коліно, робимо 6-8 разів кожною ногою.

Нахили в сторони корисні для зміцнення м'язів, які підтримують хребет, а "нога на ногу" – для поліпшення кровообігу в ногах і тазовій зоні
Нахили в сторони корисні для зміцнення м'язів, які підтримують хребет, а "нога на ногу" – для поліпшення кровообігу в ногах і тазовій зоні / Фото: Сьогодні

Якщо ця вправа здається вам "не офісною", ось альтернатива: кладемо ногу на ногу, щоб стопа однієї лежала на коліні другої. Легко натискаємо на ту ногу, що згори, на вдиху, а на видиху тягнемо корпус вниз. Ця вправа допомагає "розкрити" тазостегнові суглоби і посилити кровообіг в тазовій зоні.

Як ще можна бути в тонусі, якщо часу на спортзал немає?

Намагайтеся бути активними в побуті: ходіть пішки сходами, а не чекайте ліфта. Взагалі більше ходіть пішки і намагайтеся пасивний відпочинок (на дивані перед телевізором) перетворити на активний (прогулянка в парк, особливо перед сном). Любите фільми – візьміть гаджет, завантажте фільм, пройдіть пішки до найближчого парку чи скверу, подивіться кіно там і йдіть назад теж пішки.

Гуляйте по дорозі з роботи або вечорами, щоб не гладшати
Гуляйте по дорозі з роботи або вечорами, щоб не гладшати / Фото: unsplash.com

Намагайтеся набувати в житті більше корисних звичок і турботи про своє тіло: не подобається спортзал – ходіть плавати, багато стресу на роботі – спробуйте медитувати або хоча б раз на тиждень відвідувати масажиста.

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Також важливо правильно організувати не тільки робоче місце, а й місце сну: матрац і подушка мають бути зручні. Раціональне харчування, відмова від сигарет, зменшення кількості алкоголю і питний режим – ось нескладні формули здоров'я, які разом з активністю допоможуть уникнути гіподинамії.

Раніше ми писали про корисну звичку пити теплу воду вранці натщесерце.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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