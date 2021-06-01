Як уникнути помилок догляду за волоссям і чому шампуні з екстрактами не допомагають

Шампуні з екстрактами, які обіцяють вам красу і здоров'я волосся, – маркетинговий хід. Завдання шампуню – тільки очистити, а зміцнять волосся бальзами і маски

Зробити волосся сильними, блискучими допоможуть маски, бальзами, але не шампунь Фото: unsplash.com

Домогтися густоти, здоров'я, пишності і блиску локонів за допомогою так званого доглядового шампуню – неможливо, оскільки функція шампуню зовсім не в догляді за волоссям, а в його очищенні. Чому не варто довіряти деяким маркетинговим ходам, які кошти дійсно доглядають за волоссям і зміцнюють його – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім Фото: пресслужба

У чому завдання шампунів і чому вони так відрізняються за ціною?

Як масмаркет, так і мережевий маркетинг пропонує нам багато різних шампунів для догляду за волоссям: з екстрактами трав, бджолиним молочком, вітамінами і навіть ...гіалуроновою кислотою. Але річ у тім, що функція будь-якого шампуню – не догляд, а очищення волосся і шкіри голови від забруднення.

"Агресивність" шампуню – це норма, інакше він не виконає своє завдання, тобто не зможе повноцінно очистити волосся від бруду, пилу, поту, шкіряного сала, використовуваних засобів для укладання тощо. І наскільки добре буде очищене волосся, настільки ефективне потім використання саме доглядових та захисних засобів для волосся.

Одна з поширених помилок – миття голови рідше, ніж цього потребує волосся. Якщо волосся і шкіра голови довго не очищалися, то шкірні пори і волосяні фолікули забиваються. Тож зволікання з очищенням волосся і шкіри голови може призвести до появи лупи, свербіння, ламкості волосся, пропадає їх життєва сила і блиск. Тому волосся і шкіру голови треба очищати в міру забруднення.

Неправильне миття голови призводить до появи лупи, свербіння, ламкості волосся Фото: stocksnap.io

Шампуні з різними екстрактами, які додають туди нібито для догляду за волоссям, просто маркетинговий хід. Але компоненти шампуню можуть бути більш агресивними або щадними – від цього залежить, як добре вони видаляють забруднення, не пересушуючи водночас саме волосся і не пошкоджуючи волосяні кутикули. Це зовнішній шар волосся, який зумовлює їхню текстуру. Тому шампуні так різняться в ціні: в одних використовують більш дорогі інгредієнти, в інших – менш цінні.

Зробити волосся більш міцним, блискучим, шовковистим, легко розчісувати допоможуть саме доглядові засоби: маски для волосся, олії, кондиціонери, сироватки тощо.

Як правильно використовувати доглядові засоби для волосся?

Зробити волосся сильним, блискучим і здоровим допоможуть спеціальні засоби для догляду – але за умови раціонального харчування і в цілому здорового способу життя. Якщо ви їсте багато шкідливих продуктів, організму не вистачає овочів, фруктів, цінних речовин, клітковини і вітамінів, що містяться в них, і це, безсумнівно, не найкраще позначиться на стані вашого волосся.

Наносити масло або бальзам потрібно на вимиті і висушені рушником волосся Фото: unsplash.com

Але знизити ефект від олій, масок, бальзамів та інших засобів можна і через неправильне їхнє застосування. Помилка у використанні олії – наносити її на брудне волосся. Олійні ванни – чудовий спосіб укріпити і оживити волосся, але перед нанесенням олії волосся попередньо потрібно добре вимити із шампунем, тобто очистити. Ми ж накладаємо крем на очищену шкіру обличчя, тіла або рук, так само потрібно робити і з волоссям.

Після того, як волосся вимите, його потрібно гарненько відтиснути вологу рушником і тільки потім рівномірно нанести олію.

Тримати олію на волоссі слід не менше ніж 20 хвилин або стільки, скільки у вас є часу. Можна залишити олію на ніч – воно майже повністю вбереться. Якщо боїтеся зіпсувати наволочку, надіньте ту, яку не шкода. Якщо обертати волосся пакетом або надягати хустку на голову, ви ризикуєте не виспатися.

Змити олію потрібно шампунем – досить одного миття. Якщо ви змили олію шампунем, але волосся, як і раніше, жирне – найімовірніше, олія не дуже доброї якості, краще її більше не використовувати.

Важливо: олії як для волосся, так і для їди для щонайбільшої користі вибирайте не рафіновані, а першого холодного віджиму.

Маски, сироватки, бальзами, кондиціонери теж накладають тільки на чисте волосся. Помилка в нанесенні масок або бальзамів – не змивати їх і накладати на занадто мокре волосся.

Накладаються такі засоби на добре витерте рушником волосся, щоб не текла вода, але на досить вологе, не сухе. Уявіть, що ви намазали крем на мокру шкіру, що буде? Знизиться його ефективність. Так само і з бальзамом або маскою. Тому такі засоби не потрібно розбавляти водою задля економії. Зверніть увагу на застосування доглядових засобів перукарем, якщо робите процедуру в салоні.

Якщо після миття вам погано відтисли воду з волосся, з нього капає, а перукар вже накладає засіб – попросіть його зупинитися, підсушити вам волосся рушником і надалі працювати професійно і якісно. На жаль, іноді так роблять для економії доглядових засобів.

А якщо волосся все одно погано розчісується і кінчики – сухі?

Якщо волосся навіть після миття і використання доглядових засобів, відповідних вашому типу волосся, складно розчесати, то можна брати спеціальну сироватку, віск або інший спецзасіб. Також важливо бути впевненим, що зайва сухість або "склеювання" волосся не спричинені проблемами зі здоров'ям. Розібратися в цьому допоможе трихолог. Лікарі-трихологи вивчають фізіологію волосся, порекомендують методики лікування волосся і шкіри голови в кожному індивідуальному випадку.

Легче расчесать волосы поможет специальная сыворотка Фото: Depositphotos

Також щонайменше разова консультація фахівця – трихолога, косметолога – знадобиться, якщо ви не знаєте, який у вас тип волосся, є лупа, волосся сильно пошкоджене тощо. Якщо ж кінчики волосся пересохли або воно давно не отримувало ніякого догляду, можна використовувати простий підручний засіб. У кожної жінки знайдеться звичайна гігієнічна помада. Зберіть волосся "у хвіст" для зручності, розітріть помаду в долонях і натріть кінчики волосся.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як правильно доглядати за шкірою обличчя, якщо немає часу.

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