Як відновити волосся і шкіру після коронавірусу – порада дерматолога
8 людей з 10 стикаються з тим, що в період реабілітації після перенесеного COVID-19 у них збільшується кількість волосся, яке випадає
Довге, міцне і блискуче волосся – це мрія чи не кожної жінки. Однак хвороба COVID-19 негативно впливає і на це. У соціальних мережах українці з усіх міст активно обговорюють, як можна врятувати своє волосся, а ще нігті і шкіру, які після хвороби мають жахливий стан. Що робити в таких ситуаціях, щоб повернути красу, розповіла дерматолог Христина Кочет в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".
Випадіння волосся після коронавірусу – поширена проблема
Експерти кажуть – випадіння волосся – дуже поширена проблема після коронавірусної хвороби.
"8 людей з 10 стикаються з тим, що в період реабілітації після перенесеного ковіда у них збільшується кількість волосся, яке випадає. Взагалі у нас існує норма – це до 120 волосин на добу", – коментує дерматолог.
За її словами, якщо все ж є така проблема, то краще не приймати жодних вітамінів, адже під час перебігу хвороби і так пропивається велика кількість подібних медикаментів. Ви можете доглядати за волоссям так само, як це робили до хвороби, каже експерт.
І така рекомендація має сенс, адже різка зміна шампуню або інших засобів може теж негативно вплинути. Однак змінити їх можна.
Як правильно вибирати догляд за волоссям і коли звертатися до лікаря
Всі засоби для волосся повинні бути зі зволожуючим ефектом. Якщо в складі є гіалуронова кислота, мед, алоє, то це хороший показник. Тут головне не сплутати з жирними речовинами, наприклад, масло може нашкодити. Але будь-які нові засоби треба використовувати поступово, щоб фіксувати реакцію.
"Зазвичай я раджу своїм пацієнтам почекати хоча б місяць. Однак, якщо помічаєте, що симптоми не зменшуються – чекати не варто", – зазначає дерматолог.
"Сухість шкіри або ксероз виникає через вживання великої кількості медикаментів. Тому слід пити дуже багато води, але це непросто", – пояснює лікар-дерматолог.
Тому основна рекомендація – налагодити водний режим. Також можна використовувати в догляді сироватку з гіалуроновою кислотою і зволожуючі маски.
Що робити з нігтями, якщо їх стан після коронавірусу погіршився
Дерматолог радить наносити масло на кутикулу. Це можуть робити всі – така процедура нікому не зашкодить. Масло зволожить шкіру, і вона не буде так сильно лущитися. Що стосується зміцнювальних лаків, їх теж можна використовувати.
Але найголовніше – не панікувати, адже стрес може ще більше посилити випадіння волосся, погіршити стан шкіри або нігтів.
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