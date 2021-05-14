Як відновити волосся і шкіру після коронавірусу – порада дерматолога

8 людей з 10 стикаються з тим, що в період реабілітації після перенесеного COVID-19 у них збільшується кількість волосся, яке випадає

Як відновити волосся після COVID-19 Фото: Pexels

Довге, міцне і блискуче волосся – це мрія чи не кожної жінки. Однак хвороба COVID-19 негативно впливає і на це. У соціальних мережах українці з усіх міст активно обговорюють, як можна врятувати своє волосся, а ще нігті і шкіру, які після хвороби мають жахливий стан. Що робити в таких ситуаціях, щоб повернути красу, розповіла дерматолог Христина Кочет в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Випадіння волосся після коронавірусу – поширена проблема

Експерти кажуть – випадіння волосся – дуже поширена проблема після коронавірусної хвороби.

"8 людей з 10 стикаються з тим, що в період реабілітації після перенесеного ковіда у них збільшується кількість волосся, яке випадає. Взагалі у нас існує норма – це до 120 волосин на добу", – коментує дерматолог.

За її словами, якщо все ж є така проблема, то краще не приймати жодних вітамінів, адже під час перебігу хвороби і так пропивається велика кількість подібних медикаментів. Ви можете доглядати за волоссям так само, як це робили до хвороби, каже експерт.

І така рекомендація має сенс, адже різка зміна шампуню або інших засобів може теж негативно вплинути. Однак змінити їх можна.

Як відновити волосся Фото: Pinterest

Як правильно вибирати догляд за волоссям і коли звертатися до лікаря

Всі засоби для волосся повинні бути зі зволожуючим ефектом. Якщо в складі є гіалуронова кислота, мед, алоє, то це хороший показник. Тут головне не сплутати з жирними речовинами, наприклад, масло може нашкодити. Але будь-які нові засоби треба використовувати поступово, щоб фіксувати реакцію.

"Зазвичай я раджу своїм пацієнтам почекати хоча б місяць. Однак, якщо помічаєте, що симптоми не зменшуються – чекати не варто", – зазначає дерматолог.

Що стосується шкіри, то найчастіше проблема одна – сухість.

"Сухість шкіри або ксероз виникає через вживання великої кількості медикаментів. Тому слід пити дуже багато води, але це непросто", – пояснює лікар-дерматолог.

Тому основна рекомендація – налагодити водний режим. Також можна використовувати в догляді сироватку з гіалуроновою кислотою і зволожуючі маски.

Що робити з нігтями, якщо їх стан після коронавірусу погіршився

Дерматолог радить наносити масло на кутикулу. Це можуть робити всі – така процедура нікому не зашкодить. Масло зволожить шкіру, і вона не буде так сильно лущитися. Що стосується зміцнювальних лаків, їх теж можна використовувати.

Але найголовніше – не панікувати, адже стрес може ще більше посилити випадіння волосся, погіршити стан шкіри або нігтів.

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Раніше ми з'ясували, як відновити форму після COVID-19 – поради дієтолога по харчуванню.

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