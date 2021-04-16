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Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Сьогодні, 09:00

5 перевірених способів

Блиск найкраще підкреслює здоров'я, доглянутість і природну красу волосся. Причому добитися сліпучого сяйва можна навіть у домашніх умовах. Варто лише подбати про правильний догляд і допомогти волоссю краще відбивати світло. Ми зібрали дієві способи і експрес-засоби, які зроблять волосся блискучим і шовковистим без походу в салон.

Спосіб №1. Відновити волосся

Фарбування додає бажаний блиск. Але без належного догляду ефект триває недовго, а потім і зовсім обертається на шкоду. В результаті волосся стає ще більш сухе, ламке і тьмяне. Щоб знизити негативні наслідки, приступайте до відновлення відразу після салону. З перших днів користуйтеся базовим доглядом для фарбованого волосся – шампунем, кондиціонером і маскою. Закріпить успіх відновлюючий двофазний спрей-ламінування з колагеном від бренду NUA PRO. Засіб робить волосся блискучим і шовковистим, зволожує і відновлює після фарбування.

Відновлюючий двофазний спрей-ламінування з колагеном NUA PRO
Відновлюючий двофазний спрей-ламінування з колагеном NUA PRO

Спосіб №2. Додати поживні олії

Іноді волосся від природи просто гірше відбиває світло. Особливо, якщо воно кучеряве або пухнасте. У такій ситуації незамінні масла – оливи, авокадо, аргана, мигдалю, кокоса, жожоба. Можна наносити кілька крапель у чистому вигляді або скористатися комплексним продуктом. Наприклад, спрей-блиск Glossy Spray від ING PROFESSIONAL розгладжує кучеряве волосся і забезпечує гарний блиск саме завдяки дорогоцінним оліям у складі.

Спрей-блиск Glossy Spray ING PROFESSIONAL
Спрей-блиск Glossy Spray ING PROFESSIONAL

Спосіб №3. Зробити ламінування кристалами

Салонне ламінування коштує дорого і не завжди тримається обіцяні 3-6 тижнів. Домашнє – затратно по часу і виглядає не так ефектно. Як бути? Скористатися рідкими кристалами. Це багатофункціональний продукт, який глибоко проникає в структуру волосся і насичує його зсередини, але водночас обволікає біомембранною плівкою зовні. Рідкі кристали для блиску волосся з ефектом ламінування від NUA дарують розкішне сяйво і захищають по всій довжині. Кілька крапель – і ви ніби щойно із салону.

Рідкі кристали з ефектом ламінування NUA
Рідкі кристали з ефектом ламінування NUA

Спосіб №4. Перейти на натуральні засоби

Читайте склад косметичних продуктів перед покупкою – навіть шампунів і бальзамів. Сульфати, силікони і спирти можуть бути причиною тьмяних і ослаблених локонів. Хімічні компоненти вимивають натуральні масла, накопичуються у волоссі і зневоднюють його. Спрей "комплексний догляд" для гладкості і блиску волосся Nutri-Care Spray від C:EHKO КERATIN містить доглядаючі речовини рослинного походження, які додатково розгладжують пасма і повертають здорове сяйво.

Спрей "комплексний догляд" для блиску волосся Nutri-Care Spray C:EHKO КERATIN
Спрей "комплексний догляд" для блиску волосся Nutri-Care Spray C:EHKO КERATIN

Спосіб №5. Забезпечити блиск ззовні

Якщо вам недостатньо природного сяйва, підсильте його засобом із технологією Luminescine. Вона грунтується на фотолюмінесценції рослин – здатності збирати УФ-випромінювання і перетворювати його на нове видиме світло. Це інноваційне рішення для блиску, яке у поєднанні з іншими компонентами дарує волоссю молодість і здоров'я. Гарний приклад – спрей-блиск з Luminescina Inimitable Style від бренду HAIR COMPANY. Він відмінно працює не тільки через Luminescine, але й завдяки вітамінам, оліям аргана, макадамії.

Спрей-блиск для волосся з Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY
Спрей-блиск для волосся з Luminescina Inimitable Style HAIR COMPANY

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