Как избежать ошибок ухода за волосами и почему шампуни с экстрактами не помогают

Шампуни с экстрактами, которые обещают вам красоту и здоровье волос, – маркетинговый ход. Задача шампуня – только очистить, а укрепят волосы бальзамы и маски

Сделать волосы сильными, блестящими помогут маски, бальзамы, но не шампунь Фото: unsplash.com

Добиться густоты, здоровья, пышности и блеска локонов с помощью так называемого уходового шампуня – невозможно, поскольку функция шампуня вовсе не в уходе за волосами, а в их очищении. Почему не стоит доверять некоторым маркетинговым уловкам, какие средства действительно ухаживают за волосами и укрепляют их – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим Фото: пресс-служба

В чем задача шампуней и почему они так отличаются в цене?

Как массмаркет, так и сетевой маркетинг предлагает нам множество различных шампуней для ухода за волосами: с экстрактами трав, пчелиным молочком, витаминами и даже …гиалуроновой кислотой. Но дело в том, что функция любого шампуня – не уход, а очищение волос и кожи головы от загрязнения.

"Агрессивность" шампуня – это норма, иначе он не справится со своей задачей, то есть не сможет полноценно очистить волосы от грязи, пыли, пота, кожаного сала, используемых средств для укладки и так далее. И насколько хорошо будут очищены волосы, настолько эффективно затем использование именно уходовых и защитных средств для волос.

Одна из распространенных ошибок – мытье головы реже, чем требуют волосы. Если волосы и кожа головы долго не очищались, то кожные поры и волосяные фолликулы забиваются. В результате длительно не проводимое очищение волос и кожи головы может привести к появлению перхоти, зуда, ломкости волос, пропадает их жизненная сила и блеск. Поэтому волосы и кожу головы надо очищать по мере загрязнения.

Неправильное мытье головы приводит к появлению перхоти, зуда, ломкости волос Фото: stocksnap.io

Шампуни с различными экстрактами, которые добавляют туда якобы для ухода за волосами, просто маркетинговый ход. Но компоненты шампуня могут быть более агрессивными или щадящими – от этого зависит, как хорошо они справятся с удалением загрязнения, не пересушив при этом сами волосы и не повредив волосяные кутикулы. Это наружный слой волос, который отвечает за их текстуру. Поэтому шампуни так разнятся в цене: в одних используются более дорогостоящие ингредиенты, в других – менее.

Сделать же волосы более крепкими, блестящими, шелковистыми, легко расчесывающимися помогут именно уходовые средства: маски для волос, масла, кондиционеры, сыворотки и так далее.

Как правильно использовать уходовые средства для волос?

Сделать волосы сильными, блестящими и здоровыми помогут специальные средства для ухода – но при условии рационального питания и в целом здорового образа жизни. Если вы едите много вредных продуктов, организму не хватает овощей, фруктов, содержащихся в них ценных веществ, клетчатки и витаминов, и это, несомненно, не лучшим образом отразится на состоянии ваших волос.

Наносить масло или бальзам нужно на вымытые и высушенные полотенцем волосы Фото: unsplash.com

Но снизить эффект от масел, масок, бальзамов и других средств можно и и-за неправильного их использования.Ошибка при использовании масла – наносить его на грязные волосы. Масляные ванны – отличный способ укрепить и оживить волосы, но перед нанесением масла волосы предварительно нужно хорошо вымыть с шампунем, то есть очистить. Мы же наносим крем на очищенную кожу лица, тела или рук, так же нужно поступать и с волосами.

После того как волосы вымыты, их нужно хорошенько отжать полотенцем до состояния влажности и только потом равномерно нанести масло.

Держать масло на волосах следует не менее 20 минут или столько, сколько у вас есть времени. Можно оставить масло на ночь – оно практически полностью впитается. Если боитесь испортить наволочку, то наденьте ту, которую не жалко. Если оборачивать волосы пакетом или надевать платок на голову, вы рискуете не выспаться.

Смыть масло нужно шампунем – достаточно одного мытья. Если вы смыли масло шампунем, но волосы по-прежнему жирные – масло, скорее всего, не очень хорошего качества, лучше его больше не использовать.

Важно: масла как для волос, как и в пищу для максимальной пользы выбирайте не рафинированные, а первого холодного отжима.

Маски, сыворотки, бальзамы, кондиционеры тоже наносятся только на чистые волосы. Ошибка при нанесении масок или бальзамов – не смывать их и наносить на слишком мокрые волосы.

Наносятся такие средства на хорошо отжатые полотенцем волосы, чтобы не текла вода, но на достаточно влажные, не сухие. Представьте, что вы нанесли крем на мокрую кожу, что будет? Снизится его эффективность. Так и с бальзамом или маской. Поэтому такие средства не нужно разводить водой в целях экономии. Обратите внимание на нанесение уходовых средств парикмахером, если делаете процедуру в салоне.

Если после мытья вам плохо отжали волосы, с них капает вода, а парикмахер уже наносит средство – попросите его остановиться, подсушить вам волосы полотенцем и впредь работать профессионально и качественно. Увы, иногда так делают для экономии уходовых средств.

А если волосы все равно плохо расчесываются и кончики – сухие?

Если волосы даже после мытья и нанесения уходового средства, подходящего вашему типу волос, сложно расчесать, то можно использовать специальную сыворотку, воск или другое спецсредство. Также важно быть уверенным, что излишняя сухость или "склеивание" волос не вызваны проблемами со здоровьем. Разобраться в этом поможет трихолог. Врачи-трихологи изучают физиологию волос, порекомендуют методики лечения волос и кожи головы в каждом индивидуальном случае.

Легче расчесать волосы поможет специальная сыворотка Фото: Depositphotos

Также как минимум разовая консультация специалиста – трихолога, косметолога – понадобится, если вы не знаете, какой у вас тип волос, есть перхоть, волосы сильно повреждены и т. д. Если же кончики волос пересохли или волосы давно не получали никакого ухода, можно использовать простое подручное средство. У каждой женщины найдется обычная гигиеническая помада. Соберите волосы "в хвост" для удобства, разотрите помаду в ладонях и натрите кончики волос.

Напомним, что ранее мы писали, как правильно ухаживать за кожей лица, если нет времени.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться