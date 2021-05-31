5 швидких і модних зачісок на кожен день, які можна зробити цього літа
Ми підібрали ідеальні варіанти для волосся будь-якої довжини
У спеку найменше хочеться довго возитися з волоссям, та водночас нам важливо, щоб воно виглядало красиво й доглянуто. Дехто обмежується миттям голови і дозволяє волоссю висохнути природним шляхом на сонці, а хтось може вийти з дому з недбалим пучком.
Сьогодні ми розповімо, які зачіски модні в 2021 влітку, як швидко і легко укласти волосся та чому важливо використовувати засоби з УФ-фільтрами.
З самого початку про головне. Сонцезахисні засоби – must have у літній період. Спекотні літні місяці – це непросте випробування для волосся, яке загрожує сухістю, вигорілими пасмами і ламкістю волосків. Саме тому важливо використовувати спреї та інші незмивні засоби перед виходом з дому.
Добре підвищують опірність волосся ультрафіолету олії та засоби на олійній основі. Не варто забувати також про головні убори. В цьому році знову в моді косинки.
Майже всі зачіски, що вказані нижче, підходять для волосся будь-якої довжини і густоти. Їхня зручність у тому, що вам не потрібно витрачати багато часу і велику кількість шпильок.
Універсальна зачіска, яка буде доречною як на роботі, так і на прогулянці. Просто зробіть хвіст і оберніть волосся навколо його основи. Закріпіть кінець невидимками.
Пучок може бути акуратним чи недбалим, низьким, чи бути збоку. Стильним акцентом може слугувати хустка, зав'яжіть її на самому пучку чи закріпіть у вигляді обідка.
Пучок також можна закріпити трендовою в цьому році шпилькою краб.
Коси – це не тільки просто, але й дуже красиво. Не обов'язково плести "колоски", можна обійтися й класичним варіантом. Спробуйте зробити недбалу косу, заплетену навколо голови. В цьому випадку, звичайно, будуть потрібні певні навички, але виглядати це буде приголомшливо.
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Для дуже короткого волосся варто вибрати низький хвіст, чи заплести косичку з верхніх пасм, залишивши локони на скронях, на кшталт "мальвіни". Прикрашати косу також можна хусткою як для прогулянки, так і на морі.
Дуже стильний і класний варіант укладання, особливо добре підходить для густого волосся. Тонкій шевелюрі краще спершу додати об'єму за допомогою фена, а закріпити волосся можна шпилькою.
Зачіска мальвіна робиться за п'ять хвилин: розділіть волосся на дві секції – нижню і верхню. Волосся на маківці зберіть у хвіст чи гульку-пучок. Виділіть декілька пасм на скронях.
Це ідеальний варіант у спеку. Використовуйте начісування біля коріння для додавання ефекту густоти. Любителькам лаконічності та акуратності варто зафіксувати волосся спреєм чи гелем, і вирівняти хвіст стайлером.
Легкі хвилі на ніби мокрому волоссі виглядають ефектно. Однак, така трендова зачіска, ймовірно, буде доречною тільки в похмуру погоду чи на вечір.
Класичний варіант – зачесати мокрі локони назад без проділу і ретельно укласти. Вийде дуже стильна зачіска для літа, яку можна зафіксувати гелем чи лаком.
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