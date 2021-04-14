Хочете повноцінно висипатися? Їжте менше солодкого – вчені

Глибокий сон, під час якого організм відновлюється, залежить від вуглеводів, які ми їмо. Чим менше їсти солодкого, тим міцніше сон, довели вчені

Допомогти організму швидше відновитися після робочого дня, допоможуть "правильні" вуглеводи. Вірніше – відмова від швидких вуглеводів, тобто варто перестати їсти солодке або знизити його кількість . Вплив швидких вуглеводів на сон вивчила група вчених: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Той факт, що вуглеводи взаємопов'язані з якістю нашого сну, дослідники доводили і раніше, вивчаючи вуглеводні дієти. Але вуглеводи бувають різні, ці органічні сполуки містяться у всіх живих клітинах і виступають джерелом енергії. Щоб не заплутатися в повній класифікації вуглеводів, в загальному їх поділяють на прості (швидкі) і складні (повільні).

Давайте трохи розберемося в простих і складних вуглеводах.

Складні вуглеводи – це крохмаль, глікоген, пектин і целюлоза. Їх багато в коренеплодах, бобових, крупах, зелених і листових овочах. Такі вуглеводи допомагають травленню, нормалізують мікрофлору кишківника і знижують рівень цукру в крові.

Солодощі порушують фазу глибокого сну Фото: unsplash.com

Прості вуглеводи – це глюкоза, сахароза, фруктоза і лактоза. Вони містяться у випічці, фруктах, деяких овочах, картоплі і т.д. Такі вуглеводи швидко розщеплюються організмом, піднімаючи рівень цукру в крові. Саме вони порушують фазу глибокого сну. А швидкі вуглеводи, яких повним-повнісінько в солодкій газованій воді, різних снеках, цукерках також сприяють набору зайвої ваги. Не кажучи вже про те, що користі від таких продуктів ніякої немає.

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Глибокий сон важливий тим, що саме на цій фазі йде відновлення тканин організму, вироблення гормонів і виведення метаболітів. Тому якщо ваш глибокий сон неповноцінний, ви відчуваєте себе з ранку не відпочившим – то саме час переглянути свій раціон і постаратися їсти менше солодощів.

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Також сон стане міцнішим, якщо не їсти на ніч ці продукти .

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