Їжа на кожен день: які продукти варто вживати щодня

Крім сезонних овочів, фруктів і риби в раціоні, не забувайте про водний баланс

Правильний щоденний раціон – це здоровий сніданок, правильний обід і дуже зважена у плані продуктів і їхньої користі та шкоди вечеря. У кожного свої переваги і, ясна річ, все індивідуально за станом здоров'я в цілому. Але є те, що обов'язково має бути присутнім у нашому раціоні щодня. Ми ж хочемо залишатися бадьорими і молодими тривалий час? Дієтолог Ніна Ходаківська детально розповіла, що, скільки і чому треба їсти щодня.

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Фото: Ніна Ходаківська, дієтолог

Що потрібно нашому організму щодня?

"У кожного з нас різний стиль харчування, різні потреби і смакові переваги. Хтось не їсть м'яса, а хтось – молочні продукти. Але все ж важливо намагатися дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів, адже ці поживні речовини забезпечують організм енергією. Тепер детальніше", – каже Ніна Ходаківська.

Білки, жири і вуглеводи – в чому їхня важливість?

Білки – будівельний матеріал для росту кісток, хрящів, м'язової тканини. Жири необхідні для синтезу гормонів і засвоєння жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К). Вуглеводи забезпечують наш організм енергією, але корисні лише складні вуглеводи. Тому і раціон варто підбирати, виходячи з цих потреб.

Яким має бути "склад" щоденного раціону?

У середньому на день 40% раціону мають складати вуглеводи, 30% – білки і ще 30% – жири. Їхню необхідну кількість ми можемо порахувати для себе індивідуально.

Скільки нам потрібно білків, жирів і вуглеводів?

Обчислити кількість білків можна за формулою Devine, знаючи тільки власний зріст. Завдяки цій формулі ви зможете дізнатися свою ідеальну масу тіла. А кількість необхідного білка на добу (в грамах) дорівнює ідеальній масі тіла (в кілограмах). Кількість жирів на добу треба стільки ж, скільки і білків. З вуглеводами набагато простіше. Щоб визначити добову норму вуглеводів, від загального числа калорій нам потрібно 3 грами помножити на кілограм ваги.

Тож які ж продукти мають бути в раціоні кожної людини?

Насамперед варто звернути увагу на сезонні овочі та фрукти. Чому сезонні? Вони корисніші, в них міститься менше нітратів і пестицидів, більше вітамінів і мікроелементів. Також сезонні овочі не піддаються тривалим транспортуванням і зберігаються не так довго на прилавках.

У магазині або на ринку варто купувати:

моркву

зелену цибулю

брюсельську капусту

пастернак

ревінь

редис

ріпу

гранат

авокадо

ківі

різні цитрусові фрукти

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Чим ще можна підтримувати організм?

Також можна додавати в їжу різноманітну зелень – петрушку, кріп, кінзу тощо. Адже зелень – це клітковина для організму, яка годує корисних бактерій у нашому організмі. Що більше клітковини ви споживаєте, то багатшим і різноманітнішим мікробіом.

Можна купувати крупи, що не містять глютен. Це гречка, пшоно, конопля, сорго, амарант і рис. Ці крупи містять корисні вуглеводи, а вуглеводи, як уже було сказано вище, – це паливо для нашого організму. Організм переробляє їх і отримує глюкозу, з якої клітини синтезують молекули енергії.

Зверніть увагу на морепродукти – сьомгу, лосось, форель, молюски, червону ікру. Ці продукти містять велику кількість вітамінів і мікроелементів на кшталт йоду, магнію, кальцію, марганцю, вітаміни групи В тощо.

Крім того, морепродукти містять корисну Омега-3, яка зміцнює кістки, імунітет і допомагає з профілактикою серцево-судинних захворювань.

Крім риби, можна купувати м'ясо птиці, баранину, козлятину і м'ясо кролика.

Також у раціоні можуть бути різні горіхи, вони містять корисні жири, вітаміни та мікроелементи.

Але перш ніж вживати їх, попередньо замочіть їх на одну-дві години в гарячій воді, а потім підсушіть у духовці. Справа в тому, що горіхи можуть містити цвіль, а цей спосіб допоможе позбутися її.

А яка кількість води має бути щодня?

Дуже важливо дотримуватися водного балансу. Починайте свій день зі склянки води. Це сприяє виведенню токсинів, які накопичилися за ніч, і допомагає прибрати застій жовчі. Пити воду краще між прийомами їжі: за 15 хвилин до і 30 хвилин після. Вода завжди має бути у вас під рукою, не чекайте, доки з'явиться відчуття спраги, до цього моменту організм уже буде зневоднений.

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