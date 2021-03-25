Худни уві сні: як спати правильно, щоб не набирати вагу
"Правильний" сон допоможе бути в формі, не товстіти і бути здоровим
Не набирати вагу, відчувати себе завжди в формі і хорошому настрої допоможе ... сон! Надмірний апетит може бути наслідком недосипання, а ще чим гірше ми спимо, тим повільніше йде процес спалювання калорій. Медики давно помітили взаємозв'язок між сном і вагою: щоб худнути уві сні, сон в насамперед повинен бути повноцінним.
Який лікувальний ефект має "правильний" сон, ми дізналися, поспілкувавшись з Тетяною Шепляковой , Акушер-гінекологом, фахівцем з ультразвукової діагностики.
Наш апетит знаходиться під контролем двох важливих нейромедіаторів – лептину та греліну. Лептин – "гормон ситості", сигналізує про те, що ми ситі. Грелін – "гормон голоду" – "вабить" нас підійти до холодильника. Вже доведено, що ті хто спав по 4 години мали підвищений вміст греліну (сильніше хотіли їсти) в порівняно з тими, хто спав приблизно 8-10 годин.
Існує поняття "швидкість обміну речовин в спокої". Коли ми спимо, наш організм продовжує спалювати калорії. Так ось, порушення сну знижує цю швидкість.
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Також розлади сну погіршує чутливість тканин до інсуліну – речовини, яка доставляє глюкозу в клітини. А якщо глюкоза не надходить в клітку, клітина продовжує "відчувати голод" і посилати сигнал в організм, що потрібно терміново поїсти.
Якщо ми недосипаємо, то віддаємо перевагу шкідливим продуктам замість здорової їжі. Тим самим збільшуємо споживання калорій приблизно на 22%. Це пов'язано з тим, що при нестачі сну притупляється активність в лобовій частині мозку, яка відповідає за прийняття рішень і самоконтроль.
Достатній сон робить нас більш витривалими. А рівень втоми значно знижується. Дослідження показали, що люди які спали по 5 годин на добу з обмеженою кількістю калорій, втрачали менше жирової тканини, ніж ті хто спав по 8 годин. А м'язова тканина навпаки губилася інтенсивніше.
Це пов'язано з дією кортизолу – гормону надниркових залоз. Його концентрація значно підвищується, якщо є проблеми зі сном. Кортизол підвищує рівень цукру в крові. Він "спалює" м'язи і сприяє накопиченню вісцерального жиру.
Висновок однозначний : Повноцінний сон – це прекрасне безкоштовне "ліки", які не має протипоказань і побічних реакцій і допомагають нам бути в формі, активними і здоровими. Тому щоб худнути уві сні, важливо:
- спати не менше 8-ї години,
- усунути безсоння, піздне засинання і інші розлади сну,
- не наїдатися перед тим, як лягти в ліжко.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що таке здоровий зайву вагу.
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