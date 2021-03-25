Худни уві сні: як спати правильно, щоб не набирати вагу

"Правильний" сон допоможе бути в формі, не товстіти і бути здоровим

Не набирати вагу, відчувати себе завжди в формі і хорошому настрої допоможе ... сон! Надмірний апетит може бути наслідком недосипання, а ще чим гірше ми спимо, тим повільніше йде процес спалювання калорій. Медики давно помітили взаємозв'язок між сном і вагою: щоб худнути уві сні, сон в насамперед повинен бути повноцінним.

Який лікувальний ефект має "правильний" сон, ми дізналися, поспілкувавшись з Тетяною Шепляковой , Акушер-гінекологом, фахівцем з ультразвукової діагностики.

Тетяна Шеплякова Фото: прес-служба

Якщо спати не менше 8 годин, то переїдати не захочеться

Наш апетит знаходиться під контролем двох важливих нейромедіаторів – лептину та греліну. Лептин – "гормон ситості", сигналізує про те, що ми ситі. Грелін – "гормон голоду" – "вабить" нас підійти до холодильника. Вже доведено, що ті хто спав по 4 години мали підвищений вміст греліну (сильніше хотіли їсти) в порівняно з тими, хто спав приблизно 8-10 годин.

Калорії будуть спалюватися швидше, якщо сон міцний

Існує поняття "швидкість обміну речовин в спокої". Коли ми спимо, наш організм продовжує спалювати калорії. Так ось, порушення сну знижує цю швидкість.

Також розлади сну погіршує чутливість тканин до інсуліну – речовини, яка доставляє глюкозу в клітини. А якщо глюкоза не надходить в клітку, клітина продовжує "відчувати голод" і посилати сигнал в організм, що потрібно терміново поїсти.

Чим менше ми спимо, тим більше їмо фастфуду та гладшаємо

Якщо ми недосипаємо, то віддаємо перевагу шкідливим продуктам замість здорової їжі. Тим самим збільшуємо споживання калорій приблизно на 22%. Це пов'язано з тим, що при нестачі сну притупляється активність в лобовій частині мозку, яка відповідає за прийняття рішень і самоконтроль.

Спіть не менше 8 годин, щоб не накопичувався жир. Якщо ми не досипаємо, то відчуваємо слабкість, втому, в зв'язку з чим не можемо бути досить активні в перебігу дня

Достатній сон робить нас більш витривалими. А рівень втоми значно знижується. Дослідження показали, що люди які спали по 5 годин на добу з обмеженою кількістю калорій, втрачали менше жирової тканини, ніж ті хто спав по 8 годин. А м'язова тканина навпаки губилася інтенсивніше.

Це пов'язано з дією кортизолу – гормону надниркових залоз. Його концентрація значно підвищується, якщо є проблеми зі сном. Кортизол підвищує рівень цукру в крові. Він "спалює" м'язи і сприяє накопиченню вісцерального жиру.

Висновок однозначний : Повноцінний сон – це прекрасне безкоштовне "ліки", які не має протипоказань і побічних реакцій і допомагають нам бути в формі, активними і здоровими. Тому щоб худнути уві сні, важливо:

спати не менше 8-ї години,

усунути безсоння, піздне засинання і інші розлади сну,

не наїдатися перед тим, як лягти в ліжко.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що таке здоровий зайву вагу.

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