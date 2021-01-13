Не їжте ці продукти на ніч – будете здоровішими та сон стане міцнішим

Ковбаса, кава і алкоголь під суворою забороною

Доки ми продовжуємо святкувати і чаклувати на кухні, наш організм зазнає серйозного ударк від кількості з'їденого. Але весна не за горами, і про своє здоров'я і стрункість час думати вже зараз. Почнемо з продуктів, які категорично не можна їсти на ніч. Ну і вдень їхню кількість теж варто скоротити. Спеціально для нас нутриціолог Яна Легеза склала список таких продуктів.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Продукти, які не можна їсти на ніч

Фото: Pixabay

Смажене м'ясо, бекон, ковбаси

Жирний продукт, що важко перетравлюється та активність шлунка спричинить труднощі із засинанням. Також амінокислота – тирозин – активує діяльність мозку, що теж погано відіб'ється на якості сну. Копченості та додаткова сіль у ковбасах можуть дати ранкову набряклість.

Продукти junk food

Тобто калорійна їжа з низькою біологічною цінністю і високим вмістом жирів і цукру. Це картопля фрі, гамбургери, попкорн, чіпси тощо.



Десерти та морозиво

Солодощі підвищують рівень інсуліну в крові, що не дуже добре для нічного прийому їжі. Усі швидкі вуглеводи більше рекомендовані з ранку.

Сухофрукти

Вони містять багато цукру й клітковини, що може спричинити здуття кишечника. Це не дасть добре заснути.

Макаронні, хлібобулочні вироби, піца

Містять глютен і крохмаль, важкі для перетравлення, підвищують цукор у крові.

Бобові

Спричиняють здуття кишечника і дискомфорт уночі.

Кава, чорний чай, алкоголь

Кава негативно впливає на ваші біоритми, ферменти, що містяться в чаї спричиняють занепокоєння, а алкоголь не дасть вам нормально виспатися.

Що можна з'їсти на ніч

Фото: freepik.com

Продукти, багаті амінокислотами. Вони зміцнюватимуть дію соматотропного гормону – м'ясо, риба, яйця, морепродукти, овочі. Не часто можна каші, необроблені промислово.

А тут зібрані рецепти детокс-супів, які допоможуть очистити організм.

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