Не їжте ці продукти на ніч – будете здоровішими та сон стане міцнішим
Ковбаса, кава і алкоголь під суворою забороною
Доки ми продовжуємо святкувати і чаклувати на кухні, наш організм зазнає серйозного ударк від кількості з'їденого. Але весна не за горами, і про своє здоров'я і стрункість час думати вже зараз. Почнемо з продуктів, які категорично не можна їсти на ніч. Ну і вдень їхню кількість теж варто скоротити. Спеціально для нас нутриціолог Яна Легеза склала список таких продуктів.
Смажене м'ясо, бекон, ковбаси
Жирний продукт, що важко перетравлюється та активність шлунка спричинить труднощі із засинанням. Також амінокислота – тирозин – активує діяльність мозку, що теж погано відіб'ється на якості сну. Копченості та додаткова сіль у ковбасах можуть дати ранкову набряклість.
Продукти junk food
Тобто калорійна їжа з низькою біологічною цінністю і високим вмістом жирів і цукру. Це картопля фрі, гамбургери, попкорн, чіпси тощо.
Десерти та морозиво
Солодощі підвищують рівень інсуліну в крові, що не дуже добре для нічного прийому їжі. Усі швидкі вуглеводи більше рекомендовані з ранку.
Сухофрукти
Вони містять багато цукру й клітковини, що може спричинити здуття кишечника. Це не дасть добре заснути.
Макаронні, хлібобулочні вироби, піца
Містять глютен і крохмаль, важкі для перетравлення, підвищують цукор у крові.
Бобові
Спричиняють здуття кишечника і дискомфорт уночі.
Кава, чорний чай, алкоголь
Кава негативно впливає на ваші біоритми, ферменти, що містяться в чаї спричиняють занепокоєння, а алкоголь не дасть вам нормально виспатися.
Продукти, багаті амінокислотами. Вони зміцнюватимуть дію соматотропного гормону – м'ясо, риба, яйця, морепродукти, овочі. Не часто можна каші, необроблені промислово.
А тут зібрані рецепти детокс-супів, які допоможуть очистити організм.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше