Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Не їжте ці продукти на ніч – будете здоровішими та сон стане міцнішим

Сьогодні, 18:45

Ковбаса, кава і алкоголь під суворою забороною

Доки ми продовжуємо святкувати і чаклувати на кухні, наш організм зазнає серйозного ударк від кількості з'їденого. Але весна не за горами, і про своє здоров'я і стрункість час думати вже зараз. Почнемо з продуктів, які категорично не можна їсти на ніч. Ну і вдень їхню кількість теж варто скоротити. Спеціально для нас нутриціолог Яна Легеза склала список таких продуктів.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Продукти, які не можна їсти на ніч

Фото: Pixabay

Смажене м'ясо, бекон, ковбаси

Жирний продукт, що важко перетравлюється та активність шлунка спричинить труднощі із засинанням. Також амінокислота – тирозин – активує діяльність мозку, що теж погано відіб'ється на якості сну. Копченості та додаткова сіль у ковбасах можуть дати ранкову набряклість.

Продукти junk food

Тобто калорійна їжа з низькою біологічною цінністю і високим вмістом жирів і цукру. Це картопля фрі, гамбургери, попкорн, чіпси тощо.

Читайте також:
Слоуфуд: філософія повільної і корисної їжі. Чи зможе вона перемогти фастфуд?


Десерти та морозиво

Солодощі підвищують рівень інсуліну в крові, що не дуже добре для нічного прийому їжі. Усі швидкі вуглеводи більше рекомендовані з ранку.

Сухофрукти

Вони містять багато цукру й клітковини, що може спричинити здуття кишечника. Це не дасть добре заснути.

Читайте також:
Хочу правильно харчуватися: 6 простих кроків зробити свій організм здоровішим

Макаронні, хлібобулочні вироби, піца

Містять глютен і крохмаль, важкі для перетравлення, підвищують цукор у крові.

Бобові

Спричиняють здуття кишечника і дискомфорт уночі.

Кава, чорний чай, алкоголь

Кава негативно впливає на ваші біоритми, ферменти, що містяться в чаї спричиняють занепокоєння, а алкоголь не дасть вам нормально виспатися.

Що можна з'їсти на ніч

Фото: freepik.com

Продукти, багаті амінокислотами. Вони зміцнюватимуть дію соматотропного гормону – м'ясо, риба, яйця, морепродукти, овочі. Не часто можна каші, необроблені промислово.

А тут зібрані рецепти детокс-супів, які допоможуть очистити організм.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Від яких продуктів варто відмовитися на сніданок і чому У мене високий тиск. Які продукти допомагають його нормалізувати Що любить наша шкіра, а що їй категорично не подобається - радить дієтолог Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні Що купувати на ринку в січні
дієта правильне харчування
Реклама

Новини партнерів

Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Какие анализы нужно сдать после коронавируса: объяснение врача
Какие анализы нужно сдать после коронавируса: объяснение врача

Популярні статті

Сьогодні, 17:05Психологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Сьогодні, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Сьогодні, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

Вчора, 22:01Events

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

Вчора, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Вчора, 18:45Шоу-бізнес

Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Вчора, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Вчора, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Вчора, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Вчора, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Що має стояти на столі на старий Новий рік

11 січняEvents

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

11 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Новини партнерів

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы
Сын Бари Алибасова уверен, что отца столкнули с лестницы
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти