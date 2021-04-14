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Хотите полноценно высыпаться? Ешьте меньше сладкого – ученые

Сегодня, 10:49

Глубокий сон, во время которого организм восстанавливается, зависит от углеводов, которые мы едим. Чем меньше есть сладкого, тем крепче сон, доказали ученые

Помочь организму быстрее восстановиться после рабочего дня, помогут "правильные" углеводы. Вернее – отказ от быстрых углеводов, то есть стоит перестать есть сладкое или снизить его количество. Влияние быстрых углеводов на сон изучила группа ученых: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Тот факт, что углеводы взаимосвязаны с качеством нашего сна, исследователи доказывали и ранее, изучая углеводные диеты. Но углеводы бывают разные, эти органические соединения содержатся во всех живых клетках и выступают источником энергии. Чтобы не запутаться в полной классификации углеводов, в общем их разделяют на простые (быстрые) и сложные (медленные).

Давайте немного разберемся в простых и сложных углеводах.

Сложные углеводы – это крахмал, гликоген, пектин и целлюлоза. Их много в корнеплодах, бобовых, крупах, зеленых и листовых овощах. Такие углеводы помогают пищеварению, нормализуют микрофлору кишечника и снижают уровень сахара в крови.

Сладости нарушают фазу глубокого сна
Сладости нарушают фазу глубокого сна
Фото: unsplash.com

Простые углеводы – это глюкоза, сахароза, фруктоза и лактоза. Они содержатся в выпечке, фруктах, некоторых овощах, картофеле и т.д. Такие углеводы быстро расщепляются организмом, поднимая уровень сахара в крови. Именно они нарушают фазу глубокого сна. А быстрые углеводы, которых полным-полно в сладкой газировке, различных снеках, конфетах также способствуют набору лишнего веса. Не говоря уже о том, что пользы от таких продуктов – никакой нет.

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Глубокий сон важен тем, что именно на этой фазе идет восстановление тканей организма, выработка гормонов и выведение метаболитов. Поэтому если ваш глубокий сон неполноценный, вы чувствуете себя с утра не отдохнувшим – то самое время пересмотреть свой рацион и постараться есть меньше сладостей.

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Также сон станет крепче, если не есть на ночь эти продукты.

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