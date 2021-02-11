Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як знизити рівень холестерину харчуванням – 5 правил

Сьогодні, 16:35

Зменшіть кількість цукру, відмовтеся від трансжирів і їжте більше клітковини

Коли рівень поганого холестерину підвищений, ми ризикуємо отримати низку серцево-судинних захворювань. Головна причина накопичення поганого холестерину – неправильне харчування. Для того, щоб почуватися нормально і своїми ж руками не псувати своє здоров'я, треба знати 5 простих правил. Кілька з них – це відмовитися від трансжирів, яких багато у фастфуді, друге – включити в свій раціон клітковину, що міститься в багатьох продуктах, і не забувати про фізичні вправи. Нутриціологиня Яна Легеза розповіла про все докладно.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Правило №1. Скоротіть кількість цукру

Не пейте газовані напої, солодкий чай. Виключіть рафіновані вуглеводи. Це печиво, тістечка, солодкі пластівці та цукерки. Разом з тим, що ви контролюватимете рівень холестерину в крові, ви допоможете самі собі скинути зайву вагу.

Читайте також:
7 продуктів, які прекрасно підтримують молодість

Правило №2. Скоротіть кількість трансжирів

Фото: Depositphotos

Трансжири – найнебезпечніші жири для організму. Адже вони створюються в результаті промислового процесу введення водню в рослинні олії для надання їм твердості. Дуже багато трансжирів у маргарині, печиві, випічці.

Правило №3. Замініть насичені жири корисними жирами

Фото: instagram.com/fastandtasty2020/
Фото: instagram.com/fastandtasty2020/

Споживання великої кількості насичених жирів, які зазвичай містяться в продуктах тваринного походження, може підвищити рівень холестерину, як хорошого, так і поганого. Включіть у свій раціон оливкову олію, горіхи, насіння, авокадо, фрукти і овочі.

Читайте також:
Що краде наш сон: 5 причин, які має знати кожен

Правило №4. Їжте більше клітковини

Ви чули про це багато разів: харчові волокна знижують рівень холестерину. Клітковина безпосередньо знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Отримати клітковину можна з вівсянки, бобів, ячменю, брюссельської капусти, насіння льону, яблук і груш.

Правило №5. Більше фізичних вправ

Фото: Pexels

30 хвилин аеробних вправ або 1 годину спокійного фізичного навантаження тричі на тиждень збільшують частоту серцевих скорочень, здатні знизити рівень поганого холестерину і підвищити корисний рівень холестерину.

Тут дізнаєтеся, які горіхи найкорисніші, а які краще виключити з раціону.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні Хочу правильно харчуватися: 6 простих кроків зробити свій організм здоровішим Не їжте ці продукти на ніч - будете здоровішими та сон стане міцнішим Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі - радить дієтолог Що любить наша шкіра, а що їй категорично не подобається - радить дієтолог
холестерин правильне харчування клітковина
Реклама

Новини партнерів

Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Пельмени с сыром на сковороде жареные
Пельмени с сыром на сковороде жареные
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Популярні статті

Сьогодні, 16:02Events

Китайський Новий рік дивовижні: традиції та прикмети свята

Сьогодні, 13:31Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 13:01Зірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

Сьогодні, 11:43Зірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Сьогодні, 05:39Психо

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Раку і Козерогові не можна лінуватися

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
10 малоизвестных фактов о фильме «Служебный роман»
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти