Як знизити рівень холестерину харчуванням – 5 правил

Зменшіть кількість цукру, відмовтеся від трансжирів і їжте більше клітковини

Коли рівень поганого холестерину підвищений, ми ризикуємо отримати низку серцево-судинних захворювань. Головна причина накопичення поганого холестерину – неправильне харчування. Для того, щоб почуватися нормально і своїми ж руками не псувати своє здоров'я, треба знати 5 простих правил. Кілька з них – це відмовитися від трансжирів, яких багато у фастфуді, друге – включити в свій раціон клітковину, що міститься в багатьох продуктах, і не забувати про фізичні вправи. Нутриціологиня Яна Легеза розповіла про все докладно.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Правило №1. Скоротіть кількість цукру

Не пейте газовані напої, солодкий чай. Виключіть рафіновані вуглеводи. Це печиво, тістечка, солодкі пластівці та цукерки. Разом з тим, що ви контролюватимете рівень холестерину в крові, ви допоможете самі собі скинути зайву вагу.

Правило №2. Скоротіть кількість трансжирів

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Трансжири – найнебезпечніші жири для організму. Адже вони створюються в результаті промислового процесу введення водню в рослинні олії для надання їм твердості. Дуже багато трансжирів у маргарині, печиві, випічці.

Правило №3. Замініть насичені жири корисними жирами

Фото: instagram.com/fastandtasty2020/

Споживання великої кількості насичених жирів, які зазвичай містяться в продуктах тваринного походження, може підвищити рівень холестерину, як хорошого, так і поганого. Включіть у свій раціон оливкову олію, горіхи, насіння, авокадо, фрукти і овочі.

Правило №4. Їжте більше клітковини

Ви чули про це багато разів: харчові волокна знижують рівень холестерину. Клітковина безпосередньо знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Отримати клітковину можна з вівсянки, бобів, ячменю, брюссельської капусти, насіння льону, яблук і груш.

Правило №5. Більше фізичних вправ

Фото: Pexels

30 хвилин аеробних вправ або 1 годину спокійного фізичного навантаження тричі на тиждень збільшують частоту серцевих скорочень, здатні знизити рівень поганого холестерину і підвищити корисний рівень холестерину.

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