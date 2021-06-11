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Доктор Комаровський розповів, як зібрати дитячу аптечку в дорогу

Сьогодні, 12:10

Доктор Євген Комаровський нагадав, що на сімейний відпочинок потрібно їхати з аптечкою. Що врахувати, які препарати обов'язкові для дитячої аптечки – в матеріалі

Доктор Комаровський розповів, що врахувати при зборі аптечки в дорогу
Доктор Комаровський розповів, що врахувати при зборі аптечки в дорогу
Фото: Сьогодні

Сезон відпусток та сімейного відпочинку стартував: важливо взяти в поїздку не тільки зручні речі, перевести в готівку гроші і не забути улюблені дітьми іграшки. Відповідальні батьки обов'язково візьмуть з собою аптечку мандрівника. Які чинники важливо врахувати батькам і що взагалі повинно бути в дитячій аптечці, розповів у своєму інстаграм-журналі , а також на ютуб-каналі дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський .

Що важливо врахувати батькам при зборі аптечки в дорогу

Вирушаючи на відпочинок всією сім'єю, важливо подбати про всіх її членів. Адже здоров'я малюків, особливо найменших, залежить від їхніх батьків. Отже, всім потрібно залишатися "на плаву". Врахуйте специфіку того місця, куди ви збираєтеся поїхати. Також беріть до уваги вік і стан здоров'я всіх членів сім'ї. Батькам, якщо у них вже є хронічні захворювання, (наприклад, цукровий діабет) важливо не забути препарати, які вони приймають на постійній основі.

Відпочиваючи з дитиною, завжди майте під рукою аптечку
Відпочиваючи з дитиною, завжди майте під рукою аптечку
Фото: unsplash.com

Також враховуйте вік дитини та її загальний стан на момент поїздки і перед нею. І якщо малюк на цей момент приймає будь-які ліки, то обов'язково взяти їх з собою.

А які препарати обов'язково повинні бути в дитячій аптечці?

Наприклад, якщо вашої дитини постійно турбують запори, то в аптечці повинні бути свічки з гліцерином. Крім цього, є ліки, які завжди повинні бути в будь-якій дитячій аптечці. Обов'язково повинні бути два препарати:

  1. Засіб для пероральної дегідратації, тобто порошок, який розводять кип'яченою водою і за пару хвилин готується засіб. Оскільки практично всі дитячі хвороби, особливо інфекційні, лікуються за допомогою рясного пиття. Так ось, поїти дитину в такі моменти найкраще засобом для пероральної дегідратації.
  2. Жарознижуючі засоби: дітям рекомендуються тільки 2 препарати. Це парацетамол та ібупрофен. Доктор Комаровський рекомендує мати в аптечці обидва засоби, один у вигляді свічок, а другий в сиропі або розчині.

Нагадаємо, що раніше ми також писали, що покласти в дорожню аптечку, якщо їдете у відпустку.

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