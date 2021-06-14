Що їсти, аби запобігти старінню та зміцнити здоров'я

Щоб прожити довге і здорове життя, важливо не просто їсти корисні продукти, а правильно їх поєднувати. Кращий тип харчування в цьому плані – середземноморська дієта

Середземноморський тип харчування визнаний найкориснішим Фото: unsplash.com

Довге життя – мрія людей з незапам'ятних часів, але також хочеться жити не просто довго, а ще в хорошому фізичному і психічному стані. Медики все більше акцентують увагу не просто на здорову їжу, але і на правильному поєднанні продуктів: найкращим в цьому плані визнаний середземноморський тип харчування . Результати дослідження італійських вчених опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Чим же так корисна середземноморська дієта?

Медки відзначають, що середземноморська дієта – це не дієта в чистому вигляді, а модель збалансованого, здорового харчування. Дослідження в області харчування в останні десятиріччя були зосереджені на моделях поєднання продуктів харчування, а не на окремих продуктах харчування. Різні моделі харчування пов'язані з користю для здоров'я, але найбільша кількість доказів в медичній літературі відноситься до традиційних дієтичних звичках і способі життя, яких дотримуються жителі Середземноморського регіону.

Вчені знову проаналізували харчування жителів (причому, різних груп населення) семи країн, які дотримуються середземноморської дієти. І відзначили, що такий тип харчування найбільш корисний в плані профілактики і лікування вікових неінфекційних захворювань. А саме, хвороб серця і судин, метаболічних розладів, тобто порушень в обмінних процесах, вікових змін мозку, депресій, раку, простудних хвороб, і навіть переломів.

Крім того, середземноморська дієта екологічно безпечна: медики називають такий тип харчування нематеріальною всесвітньою спадщиною щодо здорового способу життя з повагою до довкілля.

А які продукти включає середземноморська дієта?

Велика частина раціону в такому харчуванні, це фрукти, овочі, рослинні жири і білки, а солодощі і жирне м'ясо забирається. На середземноморській дієті також можна схуднути, але повільно, зате без шкоди для здоров'я. Процес схуднення йде повільно, зате без почуття голоду і стресу: додатково при такому типі харчування також рекомендується займатися посильним спортом.

Так, в меню жителів Середземномор'я – велика кількість морепродуктів і не жирної риби, курка, індичка, пісна яловичина, кролик. Молочні продукти, тільки без добавок (тобто несолодкі) і з низьким відсотком жирності. Швидкі вуглеводи, тобто цукор, солодощі, замінюються повільними: макаронами з цільнозернових круп, хлібом грубого помелу. Алкоголь теж обмежується, виняток – сухе вино не більше келиха в день.

Нагадаємо, що раніше ми писали про шведської дієті для схуднення.

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