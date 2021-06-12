Доктор Комаровський про чорну цвіль: чи варто її боятися і кому

Доктор Євген Комаровський розвінчав міфи про чорну цвіль. Але у деяких ризик захворіти дійсно є, кому небезпечна цвіль і що робити – в матеріалі

Доктор Комаровський розповів, як не захворіти "чорним грибком" Фото: Сьогодні

Спалах "чорного грибка", тобто масової захворюваності на мукормікоз в Індії визвав глибоку паніку серед українців. Деякі з-за страху заразитися навіть подумують скасувати поїздки в Єгипет та інші південні країни. Однак багато хто з нас постійно контактують з чорною пліснявою: чому ж хворіють не всі, чи дійсно цей грибок такий небезпечний і для кого – розповів на своєму ютуб-каналі, а також сторінці в facеbook дитячий лікар вищої категорії, лікар Євген Комаровський.

Що таке чорна цвіль і як можна захворіти?

Цвіль, як чорну, так і іншого виду, ми бачимо практично постійно: на хлібі, на стінах приміщень, в грунті і так далі. Але в жах прийшли тільки зараз, коли до нас дійшли новини про масову захворюваність мукоромікозом в Індії. Саме так називається це захворювання, яке викликають мукороміцети, цвілеві гриби. У народі ж кажуть просто "чорна цвіль" або пліснява.

Людина дійсно може заразитися, якщо спори цих грибів потраплять на шкіру, слизові оболонки або якщо їх вдихнути. Але незважаючи а то, що багато хто з нас щодня викидають запліснілий хліб або контактують з пліснявою землею на городі, такій ситуації, як в Індії, немає. Чому ж?

Тому що навіть при попаданні спор чорної цвілі до організму, здорова імунна система впорається і не дозволить захворіти.

Тільки при дуже слабкому імунітеті, коли імунна система повністю пошкоджена, людина захворює. Якщо імунітет в порядку, то він відразу ж розпізнає і нейтралізує спори цих грибів. Але для певної категорії українців ризик заразитися і захворіти на мукоромікоз все ж є.

А хто ризикує захворіти чорною пліснявою?

Людина, у якої через пригноблення імунної системи порушена мікроциркуляція в шкірі і слизових оболонках. Наприклад, при ВІЛ-інфекції, а також при цукровому діабеті другого типу, тобто придбаному. Саме цей тип діабету часто розвивається при ожирінні і неправильному харчуванні, люди роками живуть з таким станом, нічого не роблять, не звертаються за терапією. Відповідно, не знають, що у них діабет і важливо отримувати лікування.

Цвіль а стінах або хлібі може викликати грибкову інфекцію при ослабленому імунітеті Фото: unsplash.com

Ризик є у онкологічних хворих, які отримують хіміотерапію або при будь-якому захворюванні, яке викликає зниження кількості червоних кров'яних тілець – еритроцитів. Також пригнічують імунну систему стероїди – наприклад дексаметазон, який необґрунтовано деякі лікарі призначають для лікування коронавірусу. Але один тільки цей препарат у здорової людини не ослабить імунітет настільки, щоб той захворів на мукоромікоз.

Чому ж тоді в Індії масово хворіють?

Тому що Індія – країна досить бідна, багато там харчуються нераціонально, недоотримують білок. А дефіцит білка сприяє ослаблення імунітету. Також цей грибок вражає тих, у кого в організмі високий рівень заліза – це теж викликається порушенням харчування або прийомом води, характерної для даної місцевості. У підсумку отримуємо цілий ряд сприяючих факторів: людина з діабетом, та ще погано харчується, та плюс якщо захворіла ковідом і приймає стероїдні препарати. Спалах мукоромікозу сталався там, де збіглися всі перераховані вище ризики і чинники.

Ок, а що робити, щоб не заразитися чорною пліснявою і не захворіти?

Найпростіше – не контактувати з нею: працюючи на городі, надягайте респіратор, рукавички; запліснілий хліб слід викидати і так далі. Раціонально харчуйтеся, не допускайте розвитку хронічних хвороб.

Якщо є підозра на цукровий діабет – то потрібно його діагностувати, стежити за рівнем цукру в крові, якщо ще при цьому призначають кортикостероїди – то перевірити ще раз, наскільки вам це необхідно. Тобто робіть все, щоб шанси захворіти стали мінімальними. І тоді чорна цвіль вам не буде страшна.

Нагадаємо, раніше ми також писали, чи небезпечний мукоромікоз для українців.

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