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Доктор Комаровский назвал 5 новых трендов питания: что будем есть в будущем

Сегодня, 12:30

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что масло из водорослей, растительные бургеры и мясо… сверчков скоро станут нормой. В чем плюсы такой еды – в материале

Некоторые тренды питания могут показаться слишком… неординарными
Некоторые тренды питания могут показаться слишком… неординарными
Фото: Сегодня

С каждым днем появляется все больше пищевых трендов: некоторые из них – просто дань моде, а вот другие действительно обоснованы с точки зрения здорового питания, экологии и экономической выгоды. Что ждет нас в скором будущем и чем предстоит питаться нашим детям – рассказал на своем ютуб-канале, детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Почему вообще возникают новые тенденции в питании

Тренды в питании постоянно меняются, и это нормально: когда-то люди перестали есть сырую пищу и стали готовить на огне. А на сегодня эволюция требует все новых с экономической, экологической и полезной для организма человека точки зрения, решений.

Вскоре бургеры с растительным мясом вместо животного, станут вполне привычными
Вскоре бургеры с растительным мясом вместо животного, станут вполне привычными
Фото: freepik.com

Некоторые новые тренды питания как более экологичны, например помогают снизить одну из главных таких проблем – парниковый эффект. Так и более рациональны в плане насыщения человека полезными микроэлементами. Другой вопрос, что для многих некоторые из них могут показаться слишком… неординарными.

ТОП-5 новых трендов питания от доктора Комаровского

1. Мясо насекомых. Уже сейчас 2 миллиарда человек в мире регулярно употребляют насекомых в пищу. В них белков в 3 раза больше, чем в говядине и по мнению Евгения Комаровского, такие тенденции питания будут распространяться и дальше. Ученые во всем мире активно обсуждают этот тренд, и уже сейчас экономически и экологически выгодным нашли производство батончиков из…сверчков!

2. Растительное масло из водорослей. Вскоре достойную конкуренцию подсолнечному, оливковому и другим маслам растительного происхождения составят масло из водорослей. По своим питательным качествам такое масло ничуть не хуже остальных, а производить его – выгоднее и перспективнее.

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3. Хермза – новая злаковая культура. Евгений Комаровский отмечает, что уже через 2 года этот новый злак будет у всех на слуху. По вкусу и свои пищевым качествам эта злаковая культура подобна пшенице. А плюс его в том, что растение многолетнее, его не нужно сеять каждый год, а корни хермзы достигают 5-ти метров. Это позволит не только более экономически выгодно выращивать новую злаковую культуру, но и укреплять почву.

4. Искусственное мясо – рано или поздно ученые научатся выращивать отдельные фрагменты той же курицы, например. Это особенно обрадует эко-активистов, ведь ежедневно в мире убивается 50 миллиардов кур, чтобы накормить человечество.

5. Растительные бургеры. Современные технологии кулинарных обработок сои и других бобовых уже позволяют производить растительное мясо, по вкусу практически не отличающееся от животного.

Все это придется есть нашим детям: как отмечает Евгений Комаровский, говорить с ними об этом стоит уже сейчас.

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