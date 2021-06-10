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Які продукти не можна їсти, а напої – пити вагітним, і чому

Сьогодні, 09:15

Тунець, скумбрія, консерви, сири з пліснявою – майбутній мамі краще забути про ці продукти, поки вона носить дитину. Оскільки така їжа може серйозно нашкодити

Вагітним небезпечно як перебирати з вагою, так і недобирати її
Вагітним небезпечно як перебирати з вагою, так і недобирати її
Фото: Depositphotos

Поширена думка, що майбутня мама повинна їсти багато і смачно, насправді помилкова. Вагітним важливо харчуватися правильно , щоб не набрати зайву вагу, а також уникати продуктів, які можуть негативно вплинути на здоров'я малюка. Природно, що майбутні мами часто більш недовірливі і забобонні .

Від яких продуктів краще відмовитися на період вагітності і чим вони небезпечні, розповіла репродуктолог, гінеколог-ендокринолог, фахівець УЗД діагностики Тетяна Шеплякова .

Тетяна Шеплякова
Тетяна Шеплякова
Фото: пресслужба

А як пов'язано харчування мами і здоров'я майбутнього малюка?

Здоров'я майбутнього малюка залежить від багатьох факторів, і харчування жінки в період вагітності – один з них. Тому що в цей час у дитини закладаються і розвиваються внутрішні органи і системи. А деякі продукти можуть негативно вплинути на ці процеси. Тому майбутній мамі дуже важливо стежити за тим, що вона їсть.

Ок, і які ж продукти під забороною для майбутньої мами?

Вагітним краще відмовитися від скумбрії, тунця, макрелі, риби-меч: ця риба небезпечна високою концентрацією ртуті. А ртуть небезпечна для нервової системи і мозку майбутнього малюка. Тому майбутній мамі підходить більш безпечна в цьому плані риба, наприклад, тріска або дикий лосось.

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Серед сирів слід вибирати продукти без цвілі: фета, брі, горгонзола, камамбер і інші м'які сири небезпечні тим, що містять бактерії. І можуть призвести до харчового отруєння. Також варто уникати сирих яєць і термічно необроблених продуктів. Самі сирі яйця, а також соуси, тісто або різні заправки, до складу яких вони входять, можуть призвести до зараження сальмонелою, ця кишкова інфекція досить поширена. Особливо в жарку пору року. Сюди ж – суші, морепродукти і так далі.

Не варто вагітним вживати консерви – в них досить багато натрія. Цей елемент призводить до затримки рідини, набряків і підвищує кров'яний тиск. Тому від консервованих продуктів варто відмовитися, замінивши їх на свіжі фрукти та овочі.

Обережніше будьте з не пастеризованими продуктами: важливо, щоб вся молочка, яку їсть майбутня мама проходила термічну обробку. А сире молоко взагалі не варто пити як вагітним, так і не вагітним.

А чи можна вагітній каву, алкоголь чи ні?

Майбутній мамі важливо розуміти, що безпечної дози алкоголю для неї і малюка не існує. Тому в період вагітності краще утриматися від спиртних напоїв. Кава не варто пити, якщо є загроза викидня і у жінки підвищений тонус матки: кофеїн може підвищити тонус ще більше.

Кава вагітної не варто пити, якщо є загроза викидня
Кава вагітної не варто пити, якщо є загроза викидня
Фото: Unsplash

А також кофеїн сприяє більш низькій засвоюваності кальцію. А це загрожує більш низькою вагою у майбутнього малюка. Негативно впливають на судини плаценти і підвищують тонус матки також газовані напої. Тому не варто пити газовану воду, особливо солодку. До речі, деякі жінки під час вагітності використовують цукрозамінники замість цукру. Але вони небезпечні тим, що сприяють набору зайвої ваги майбутньою мамою, а також можуть порушувати метаболізм і стан мікрофлори в організмі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 важливих принципів харчування вагітних.

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