Доктор Комаровский: как приучить ребенка есть полезную еду

Доктор Евгений Комаровский рассказал об основных ошибках родителей в питании детей. Чтобы ребенок ел овощи, нужно самим подавать пример и заинтересовать малыша

Чтобы дети ели фрукты и овощи, родители должны быть им примером Фото: Сегодня

Ребенок отказывается есть морковь или яблоко, но требует конфету или сладкую газировку? Во-первых, родителям стоит задуматься, кто "открыл" эти самые конфеты и другие вредные продукты для малыша. Как приучить детей есть полезную еду, рассказал в своем инстаграм-журнале, детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Какие ошибки родителей в питании детей – чего не надо делать

Как сделать так, чтобы ребенок ел еду, которую мы считаем полезной, а он нет? Но задумайтесь, что изначально мы сами создаем малышу выбор между полезной и не полезной едой. Ведь вредные продукты мы, родители, сами приноси в дом. А еще из лучших побуждений накормить свое чадо полезной пищей, совершаем ошибки:

Основная ошибка – пытаться засунуть в ребенка большой "кусок пользы", то есть большую порцию незнакомого ему или нелюбимого продукта. Но приучать малышей к новой пище нужно постепенно. Можно дать кусочек, тем более, если ребенок пробует этот продукт в первый раз. Пусть в его любимом супе плавает один маленький кусочек брокколи, например, потом уже два и так далее.

Давайте ребенку возможность выбирать самостоятельно. Особенной разницы между кусочком свеклы и моркови в плане пользы, нет. Но важно дать малышу право самостоятельного выбора. Нарежьте морковку дольками, кружочками, свеклу – квадратиками и дайте ребенку право выбрать самому, что он хочет съесть.

Вообще, с малых лет ребенка нужно вовлекать в процесс выбора, приготовления пищи и безопасного поведения на кухне.

В продвинутых странах очень большое внимание уделяется воспитанию детей именно в плане безопасности на кухне. В детских садах даже есть комнаты, где малышей учат мыть посуду, включать микроволновку, плиту, готовить нехитрые блюда. Возьмите себе это на заметку.

А как лучше заинтересовать ребенка есть полезную пищу?

Берите его с собой в магазин, говорите о том, как важно его помощь, просите выбрать ту или иную морковку, помидор и другие овощи, которые он хотел бы попробовать. Важно не только вместе с малышом готовить еду, но и привлекать его и сервировать стол, подавать еду. Когда ребенок сам прошел через процесс приготовления, сервировки, потом признаться самому себе, что он приготовил невкусное и отказаться это есть – ему будет сложно. Вообще ребенок для полноценного питания должен получать 5 порций овощей и фруктов в день.

Порция – это то количество, что помещается в его ладошке, а не то, что мама или папа положил в тарелку. С возрастом ребенка размер порций будет меняться, так как растет он и размер его ладони тоже увеличивается.

Как заинтересовать еще больше есть овощи, которые малыши любят меньше, чем фрукты? Максимально украшать тарелку, красиво раскладывая овощи, вырезая из них фигурки. Помните, если ребенок говорит "я это не хочу" по отношению к новому продукту – это нормальный процесс отрицания. Но главное, ребенок должен видеть, что эти же продукты едят родители.

Приучайте ребенка к новым продуктам постепенно, давая понемногу Фото: freepik.com

Поэтому нужно быть ребенку примером, поощрять его, рассказывать интересные истории о полезной еде, вместе смотреть фильмы или мультики на эту тему. Если ребенка сложно приучить есть полезную еду, то скорее всего у родителей на это не хватает времени и изобретательности.

Напомним, ранее мы писали, что доктор Комаровский назвал новые тренды питания.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться