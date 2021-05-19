Зірки в захваті від туфель Amina Muaddi! Як їх носять Ріанна, Хейлі Бібер і Кім Кардашян

У період карантину продажі взуттєвого бренду перевищили 22,2 млн. доларів

34-річна Аміна Муадді не тільки побудувала успішний бізнес за 3 роки, а й зміцнила його позиції в розпал пандемії. Поки бренди адаптували свої колекції до карантинних реалій, румунський дизайнер спокійно продавала розкішні туфлі для вечірок.

Як результат, у жовтні платформи Lyst і Highsnobiety включили бренд Аmina Muaddi в топ-20 найперспективніших, а його популярність в мережі виросла на 386% за 2020-й. Сьогодні туфлі від Муадді носить із ретро-піджаком Хейлі Бібер, Меган Фокс одягає такі на побачення з бойфрендом, а Ріанна і Кім Кардашян, здається, готові в них хоч за хлібом ходити (ну, або комбучею).

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Давайте ж розберемося, у чому феномен бренду, і як він полонив серця головних світових модниць.

Історія бренду Аmina Muaddi

Штурмувати модний Олімп Аміна Муадді почала в 2012-му. Вона кинула роботу асистента редакції GQ в Нью-Йорку і поїхала в Рів'єру дель Бента переймати досвід створення взуття у місцевих ремісників. Отримані знання допомогли їй у 2013-му заснувати взуттєвий бренд Oscar Tiye.

Аміна Муадді Фото: instagram.com/aminamuaddi

Дебют виявився успішним. За 4 роки в знакових туфлях марки (з крильцями і вушками Міккі Мауса) засвітилися Ніна Добрев, Єва Лонгорія, Брітні Спірс і Геллі Беррі. Коли в 2017-му бренд закрився, Аміна Муадді вже була інфлюенсером і гостею перших рядів модних показів.

Туфлі Oscar Tiye Фото: instagram.com/oscartiye

Якийсь час вона робила взуття для колекцій Александра Вотьє, а в 2018-му вирішила повернутися до власного бізнесу. Новий бренд Муадді назвала своїм ім'ям, а рекламувати першу колекцію запросила подругу – Тіну Кунакі, дружину Венсана Касселя.

Тіна Кунакі Фото: instagram.com/aminamuaddi

Блискучі туфлі з підборами-чарочками справили ефект бомби, що розірвалася. Першою прихильницею Аmina Muaddi стала Ріанна, після чого успіх бренду зростав у геометричній прогресії. Чим більше знаменитостей з'являлося в яскравому взутті Аміни, тим більш бажаною воно ставало.

Фото: instagram.com/aminamuaddi

Як зірки носять взуття Аmina Muaddi

Сьогодні в колекціях бренду не тільки туфлі. Чоботи, Мюлі, босоніжки і навіть в'єтнамки Аmina Muaddi селебріті люблять нітрохи не менше. Ось, наприклад, з чим останні носить модель Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/kendalljenner

Інші дівчата з сімейства Кардашян не відстають. Минулого Різдво вони в повному складі перевзулися в мюлі дизайнерки. Кортні і Кендалл теж.

Кім Кардашян і Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kimkardashian

У стрічці Кім взуття Аміни Муадді з'являється особливо часто. Може здатися, що у неї знайдеться пара до кожного образу... Але, швидше за все, так і є.

Кім Кардашян Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян Фото: instagram.com/kimkardashian

Навіть ікона стилю Розі Хантінгтон-Вайтлі відноситься до числа фанаток бренду. Вона надає перевагу лаконічним моделям – однотонним і базовим.

Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: instagram.com/aminamuaddi

Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: instagram.com/aminamuaddi

Чорну класику обирають також Дуа Липа і Ельза Госк.

Дуа Ліпа Фото: instagram.com/aminamuaddi

Ельза Госк Фото: instagram/hoskelsa

Епатажній співачці Беллі Торн подобаються прозорі Мюлі. Такі ж є в Мераї Кері. На щастя, вона одягає їх із менш екстремальними вбраннями.

Белла Торн Фото: instagram.com/bellathorne

Мерая Керрі Фото: Amazon

На червоних доріжках моделі з колекцій Муадді теж з'являються. Дивіться, як ефектно неонові босоніжки доповнили сукню Лори Геррієр трендового зеленого кольору.

Лора Геррієр Фото: instagram.com/aminamuaddi

Кілька тижнів тому багато хто помітив рожеві Аmina Muaddi на обкладинці американського ELLE. У них для травневого номера позувала актриса Зазі Бітц.

Зазі Бітц Фото: instagram.com/elleusa

Образам Ріанни можна було б присвятити окрему статтю. Вона вміє поєднувати взуття румунської дизайнерки з принтованними сукнями, спортивними штанами, джинсами і не тільки.

Ріанна Фото: instagram.com/aminamuaddi

Ріанна Фото: instagram.com/aminamuaddi

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Меган Фокс обожнює виглядати сексі. І босоніжки Аміни допомагають їй блискуче вирішувати це завдання.

Меган Фокс Фото: instagram.com/meganfox

Аналогічне взуття і Гейлі Бібер перетворює на гарячу штучку. Здавалося б, звичайна шовкова сукня. Але поруч із розсипом кристалів на босоніжках – дуже витончено.

Гейлі Бібер Фото: instagram.com/aminamuaddi

Скільки коштує взуття Amina Muaddi

Не так дорого, як може здатися. Найдешевше обійдуться прозорі мюлі і човники з каблуком-чарочкою – від 513 євро. Ціни на мініатюрні сумочки бренду стартують від 348 євро.

Фото: farfetch.com

Найдорожчі позиції представлені в колаборації з Аwge. За них доведеться віддати 1624 євро.

Популярні босоніжки Amina Muaddi з кристалами коштують 897 євро.

Фото: farfetch.com

Можливо, вам буде цікаво пройти модний тест – спробуйте відрізнити дизайнерську річ від одягу з ринку.

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