Подвійний френч, скляні нігті та метелики: 10 трендів манікюру для цього літа

Ідеї дизайну нігтів до будь-якого вбрання і приводу.

Літо вже на порозі! Пора переодягатися в стильну нову сукнюс, взувати туфлі та підкорювати залиті сонцем міські вулиці. Головне, пам'ятати про акценти в образі. Наприклад, модний манікюр. Влітку 2021-го в тренді подвійний френч, змішані принти і асиметрія. Приклади з фото можна підглянути нижче, а заодно зберегти кілька ідей для свого майстра з манікюру.

Рамки

Фото: instagram.com/sarahpaintsnails

Трендово виглядають недбалі лінії, ніби намальовані на швидку руку або розпливчасті. Відтінки – пастель, золото, срібло. Про контрастні кольори і бездоганні лінії краще забути. Такий варіант трохи застарів.

Метелики

Фото: instagram.com/desavir

Мода на такий манікюр повернулася раптово і завдяки Дуа Ліпі. на 63-й церемонії "Греммі" співачка з'явилася в розкішній сукні Versace з розшитим камінням метеликом. Грілзи і дизайн нігтів зірка підібрала відповідні. Буквально наступного дня соцмережі заполонили пости з аналогічним манікюром. Так народжуються тренди!

Negative space

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

Мова про дизайн, коли малюнок розташовується на голій нігтьової пластини і не перекриває її повністю. Що б ви не захотіли зобразити, у negative space матиме стильний вигляд. До слова, метелики світлиною вище – теж хороший приклад.

"Скляний" манікюр

Фото: instagram.com/twelvenyc

Мінус – доведеться наростити нігті. Плюс – це настільки ефектно, що можна і потерпіти.

Хвилясті лінії

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Тренд у стилі 70-х, про який ми розповідали в березні, не втратить популярність до кінця літа. Смужки можуть відрізнятися кольором і товщиною, розташовуватися по вертикалі або горизонталі. Підключайте фантазію!

Подвійний френч

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Французький манікюр знову актуальний, особливо в цікавих відтінках. Але якщо не хочеться експериментувати з кольором, змініть форму. Модне рішення – френч з більш тонкою смужкою біля основи нігтя.

"Голі" нігті

Фото: instagram.com/solovey_nail_art

За час карантину багато хто відмовився від гель-лаку. І з подивом виявив, що природні доглянуті нігті – нітрохи не гірше. Якщо ви вже стали забувати, як пальці виглядають без покриття, саме час зробити перерву. Максимум – прозорий зміцнювальний засіб.

Фрукти

Фото: instagram.com/paintbucketnails

Як і квітковий манікюр, малюнки ягід і фруктів ідеально пасують на літо. Головне, не повертатися до складних деталізованиї дизайнів із нульових. Пари вишеньок чи мінімалістичної часточки апельсина достатньо для красивого нейл-арту.

Змішані принти

Фото: instagram.com/pop_polished

Так багато крутих ідей і таке коротке літо... Як бути? Поєднати кілька малюнків в одному нейл-дизайні! Оберіть улюблені принти і покрийте кожен ніготь різним.

Асиметрія

Фото: instagram.com/paintbucketnails

В манікюрі цей тренд так само актуальний, як і в одязі. Міксуйте лінії та інші геометричні фігури в довільних комбінаціях.

Ще одна ідея – манікюр у відтінках фісташки, м'яти і лайма. Зелений колір стане одним з наймодніших влітку 2021-го.

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