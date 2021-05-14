Тест: чи зможете ви відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Даремно думаєте, що це буде просто!
Здавалося б, ринок і модні будинки – паралельні прямі, які ніколи не перетнуться. Але здивувати сучасного покупця не так просто. Тому дизайнери шукають незвичайні джерела натхнення – від голландських фермерів з їх трендовими клогами до пластикових авосьок бабусь із 90-х.
Ми зазирнули в останні колекції відомих брендів, пробіглися по ринку і розвідали ситуацію на популярних маркетплейсах. Зібрали звідти 15 речей, які виглядають спірно – чи то непристойно дорого, чи то дуже дешево. Тепер пропонуємо вам розібратися, що до чого. Пройдіть тест і перевірте свою модну інтуїцію!
Не забудьте перевірити себе в схожому тесті, де потрібно визначити, яка річ люксова, а яка – мас-маркет.
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