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Тест: чи зможете ви відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?

Сьогодні, 20:12

Даремно думаєте, що це буде просто!

Здавалося б, ринок і модні будинки – паралельні прямі, які ніколи не перетнуться. Але здивувати сучасного покупця не так просто. Тому дизайнери шукають незвичайні джерела натхнення – від голландських фермерів з їх трендовими клогами до пластикових авосьок бабусь із 90-х.

Ми зазирнули в останні колекції відомих брендів, пробіглися по ринку і розвідали ситуацію на популярних маркетплейсах. Зібрали звідти 15 речей, які виглядають спірно – чи то непристойно дорого, чи то дуже дешево. Тепер пропонуємо вам розібратися, що до чого. Пройдіть тест і перевірте свою модну інтуїцію!

Тест: ринок чи дизайнерська річ?

Пройти тест
1/15

Рынок
Це Bottega Veneta за 17 200 грн. Ми самі в шоці.
67 %
Дизайнерська річ
Чудовий початок! Це Bottega Veneta за 17 200 грн.
33 %
Далі
2/15

Таке досі продають? Це ринок!
Знайомтеся, топ Paco Rabanne вартістю 169 455 грн.
67 %
Виглядає дорого. Це люкс!
Знайомтеся, топ Paco Rabanne вартістю 169 455 грн.
33 %
Далі
3/15

Пф, ринок
І ви абсолютно праві! В "Епіцентрі" такі по 75 грн.
0 %
Знову люкс
Помиляєтеся. В "Епіцентрі" такі по 75 грн.
100 %
Далі
4/15

Навряд чи це може коштувати дорого
Ще й як може! Dolce & Gabbana просять за цю кофтинку 144 570 грн.
0 %
Навряд чи це може коштувати дешево
Авжеж, не може! Dolce & Gabbana просять за цю кофтинку 144 570 грн.
100 %
Далі
5/15

Светр як светр. На ринку таких купа!
Так, він коштує всього 150 грн.
33 %
Дуже елегантно. Хтось відомий шив!
Та хіба? Ціна такого джемпера — 150 грн.
67 %
Далі
6/15

Здається, це звичайна кепка з 90-х
Мало хто зрозуміють, мало хто згадає!
0 %
Вона точно була на якомусь показі
Схожа, може, і була. Але ця — легенда 90-х!
100 %
Далі
7/15

О, у мене в такому шкільна вчителька ходила
Мабуть, не в такому ... Це пальто Manzone 24 за 157 489 грн.
33 %
Яка вчителька? Це коштує шалених грошей!
А вас не надурити! Manzone 24 за 157 489 грн. Брр...
67 %
Далі
8/15

Взагалі-то, в такому вона тоже ходила...
Знову ні. Цей кардиган коштує 123 983 грн у Brunello Cucinelli.
67 %
Коротко і ясно — люкс!
Правильно! Цей кардиган коштує 123 983 грн у Brunello Cucinelli.
33 %
Далі
9/15

Де-ше-во!
І навіть дуже. Яскраві гумові капці обійдуться вам в 39 грн.
0 %
Такий цікавий дизайн на ринку не знайти. Дорого!
Ви недооцінюєте ринок. Гумові капці обійдуться лише в 39 грн.
100 %
Далі
10/15

Таке крутий бренд ні за що б не випустив
Gucci не випустив би, а Balenciaga — запросто! Ціна такої милоти — 16 582 грн.
0 %
Нутром чую, понад 10 000 гривень коштує
З вашої інтуїцією все в порядку! Це Balenciaga, 16 582 грн.
100 %
Далі
11/15

Це коштує копійки
Вірно! У кіоску в переході такі по 15 грн.
0 %
Черговий дуже дорогий аксесуар
Не перегинайте! На фото чокер із переходу за 15 грн.
100 %
Далі
12/15

Я за таку більше 100 гривень не дам!
І що тепер робити Thom Browne? Він 22 547 грн за неї хотів.
0 %
Цей головний убір вдарить по гаманцю
Краще й не скажеш. У Thom Browne за нього просять 22 547 грн.
100 %
Далі
13/15

Цю майку носила половина двору. Ринок!
хвилинка ностальгії
0 %
Цю майку носила половина Голлівуду. Люкс!
Ви переплутали.
100 %
Далі
14/15

Доступна річ!
Саме так! Продається на Rozetka за 199 грн.
0 %
Лаконічно. Модно. Дорого.
Лаконічно, модно і коштує 199 грн!
100 %
Далі
15/15

Паєтки — це бюджетно
Нічого собі бюджетно! Ціна такого бомбера від Balmain не вкладається в голові — 257 788 грн.
0 %
Мені здається, це бомбер Balmain
Вам не здається. Він коштує 257 788 грн. Ух!
100 %
Далі

Не забудьте перевірити себе в схожому тесті, де потрібно визначити, яка річ люксова, а яка – мас-маркет.

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