Тест: чи зможете ви відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?

Даремно думаєте, що це буде просто!

Здавалося б, ринок і модні будинки – паралельні прямі, які ніколи не перетнуться. Але здивувати сучасного покупця не так просто. Тому дизайнери шукають незвичайні джерела натхнення – від голландських фермерів з їх трендовими клогами до пластикових авосьок бабусь із 90-х.

Ми зазирнули в останні колекції відомих брендів, пробіглися по ринку і розвідали ситуацію на популярних маркетплейсах. Зібрали звідти 15 речей, які виглядають спірно – чи то непристойно дорого, чи то дуже дешево. Тепер пропонуємо вам розібратися, що до чого. Пройдіть тест і перевірте свою модну інтуїцію!

Тест: ринок чи дизайнерська річ? Пройти тест 1/15 67 % 33 % Далі 2/15 67 % 33 % Далі 3/15 0 % 100 % Далі 4/15 0 % 100 % Далі 5/15 33 % 67 % Далі 6/15 0 % 100 % Далі 7/15 33 % 67 % Далі 8/15 67 % 33 % Далі 9/15 0 % 100 % Далі 10/15 0 % 100 % Далі 11/15 0 % 100 % Далі 12/15 0 % 100 % Далі 13/15 0 % 100 % Далі 14/15 0 % 100 % Далі 15/15 0 % 100 % Далі

Не забудьте перевірити себе в схожому тесті, де потрібно визначити, яка річ люксова, а яка – мас-маркет.

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