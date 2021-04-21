Ретро-піджак з підплічниками – тренд сезону. Дивимося, як його носить Хейлі Бібер
Акцентні плечі в стилі 80-х можуть стати родзинкою не лише офісного, а й повсякденного образу
У черговий раз папараці підловили модель Хейлі Бібер під час прогулянки Лос-Анджелесом. І здається, 24-річна зірка світських хронік вирішила об'єднати в новому образі всі головні тренди весни.
Перед об'єктивами фотокамер Хейлі постала в незвичному діловому аутфіті. Вона одягла вузькі бежеві брюки з модними розрізами від Musier Paris і картатий подовжений піджак Magda Butrym з підплічниками. На контрасті з акцентними плечима приталений крій особливо вдало підкреслив витончену фігуру Бібер.
Нейтральні відтінки в одязі дочка Стівена Болдуіна розбавила яскравими аксесуарами. Образ доповнили блакитні туфлі зі скульптурним каблуком Amina Muaddi та об'ємний клатч у тон від Bottega Veneta – улюблена сумочка багатьох селебріті.
Із макіяжем і укладкою Хейлі експериментувати не стала, а для манікюру обрала безпрограшний білий колір.
Для тих, хто планує повторити лук Бібер, ми підібрали кілька варіантів піджаків із об'ємними плечима серед доступних в Україні брендів.
Також нагадаємо про стильну фотосесію Хейлі Бібер в журналі Elle.
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