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Ретро-піджак з підплічниками – тренд сезону. Дивимося, як його носить Хейлі Бібер

Сьогодні, 14:41

Акцентні плечі в стилі 80-х можуть стати родзинкою не лише офісного, а й повсякденного образу

У черговий раз папараці підловили модель Хейлі Бібер під час прогулянки Лос-Анджелесом. І здається, 24-річна зірка світських хронік вирішила об'єднати в новому образі всі головні тренди весни.

Перед об'єктивами фотокамер Хейлі постала в незвичному діловому аутфіті. Вона одягла вузькі бежеві брюки з модними розрізами від Musier Paris і картатий подовжений піджак Magda Butrym з підплічниками. На контрасті з акцентними плечима приталений крій особливо вдало підкреслив витончену фігуру Бібер.

Фото: Getty Images

Нейтральні відтінки в одязі дочка Стівена Болдуіна розбавила яскравими аксесуарами. Образ доповнили блакитні туфлі зі скульптурним каблуком Amina Muaddi та об'ємний клатч у тон від Bottega Veneta – улюблена сумочка багатьох селебріті.

Із макіяжем і укладкою Хейлі експериментувати не стала, а для манікюру обрала безпрограшний білий колір.

Для тих, хто планує повторити лук Бібер, ми підібрали кілька варіантів піджаків із об'ємними плечима серед доступних в Україні брендів.

Zara, 2299 грн
Zara, 2299 грн
Фото: zara.com

Reserved, 1799 грн
Reserved, 1799 грн
Фото: reserved.com/

The Lace, 1832 грн
The Lace, 1832 грн
Фото: thelace.com.ua

Mon Takira, 3150 грн
Mon Takira, 3150 грн
Фото: kapsula.com.ua

The Fifth, 5350 грн
The Fifth, 5350 грн
Фото: tsum.ua

Також нагадаємо про стильну фотосесію Хейлі Бібер в журналі Elle.

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