Звезды в восторге от туфель Amina Muaddi! Как их носят Рианна, Хейли Бибер и Ким Кардашьян
В период карантина продажи обувного бренда превысили 22,2 млн. долларов
34-летняя Амина Муадди не только построила успешный бизнес за 3 года, но и укрепила его позиции в разгар пандемии. Пока бренды адаптировали свои коллекции к карантинным реалиям, румынский дизайнер спокойно продавала роскошные туфли для вечеринок.
Как результат, в октябре платформы Lyst и Highsnobiety включили бренд Аmina Muaddi в топ-20 самых перспективных, а его популярность в сети выросла на 386% за 2020-й. Сегодня туфли от Муадди носит с ретро-пиджаком Хейли Бибер, Меган Фокс надевает такие на свидания с бойфрендом, а Рианна и Ким Кардашьян, кажется, готовы в них хоть за хлебом ходить (ну, или комбучей).
Давайте же разберемся, в чем феномен бренда, и как он пленил сердца главных мировых модниц.
Штурмовать модный Олимп Амина Муадди начала в 2012-м. Она бросила работу ассистента редакции GQ в Нью-Йорке и уехала в Ривьеру дель Бента перенимать опыт создания обуви у местных ремесленников. Полученные знания помогли ей в 2013-м основать обувной бренд Oscar Tiye.
Дебют оказался успешным. За 4 года в знаковых туфлях марки (с крылышками и ушками Микки Мауса) засветились Нина Добрев, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Холли Берри. Когда в 2017-м бренд закрылся, Амина Муадди уже была инфлюенсером и гостьей первых рядов модных показов.
Какое-то время она делала обувь для коллекций Александра Вотье, а в 2018-м решила вернуться к собственному бизнесу. Новый бренд Муадди назвала своим именем, а рекламировать первую коллекцию пригласила подружку — Тину Кунаки, жену Венсана Касселя.
Блестящие туфли с каблуком-рюмочкой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Первой поклонницей Аmina Muaddi стала Рианна, после чего успех бренда рос в геометрической прогрессии. Чем больше знаменитостей появлялось в яркой обуви Амины, тем более желанной она становилась.
Сегодня в коллекциях бренда не только туфли. Сапоги, мюли, босоножки и даже вьетнамки Аmina Muaddi селебрити любят ничуть не меньше. Вот, например, с чем последние носит модель Кендалл Дженнер.
Другие девушки из семейства Кардашьян не отстают. На прошлое Рождество они в полном составе переобулись в мюли дизайнера. Да, Кортни и Кендалл тоже.
В ленте Ким обувь Амины Муадди появляется особенно часто. Может показаться, что у нее имеется пара к каждому образу… Но, скорее всего, так и есть.
Даже икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли относится к числу фанаток бренда. Она отдает предпочтение лаконичным моделям — однотонным и базовым.
Черную классику выбирают также Дуа Липа и Эльза Хоск.
Эпатажной певице Белле Торн нравятся прозрачные мюли. Такие же есть у Мэрайи Кэри. К счастью, она надевает их с менее экстремальными нарядами.
На красных дорожках модели из коллекций Муадди тоже появляются. Смотрите, как эффектно неоновые босоножки дополнили платье Лоры Харриер трендового зеленого цвета.
Пару недель назад многие заметили розовые Аmina Muaddi на обложке американского ELLE. В них для майского номера позировала актриса Зази Битц.
Образам Рианны можно было бы посвятить отдельную статью. Она умеет сочетать обувь румынского дизайнера с принтованными платьями, спортивными брюками, джинсами и не только.
Меган Фокс обожает выглядеть секси. И босоножки Амины помогают ей блестяще справляться с этой задачей.
Аналогичная обувь и Хейли Бибер превращает в горячую штучку. Казалось бы, обычное шелковое платье. Но по соседству с россыпью камней на босоножках — очень изящно.
Не так дорого, как может показаться. Дешевле всего обойдутся прозрачные мюли и лодочки с каблуком-рюмочкой – от 513 евро. Цены на миниатюрные сумочки бренда стартуют от 348 евро.
Самые дорогие позиции представлены в коллаборации с Аwge. За них придется отдать 1624 евро.
Популярные босоножки Amina Muaddi с кристаллами стоят 897 евро.
Возможно, вам будет интересно пройти модный тест – попробуйте отличить дизайнерскую вещь от одежды с рынка.
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