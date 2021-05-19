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Звезды в восторге от туфель Amina Muaddi! Как их носят Рианна, Хейли Бибер и Ким Кардашьян

Сегодня, 20:07

В период карантина продажи обувного бренда превысили 22,2 млн. долларов

34-летняя Амина Муадди не только построила успешный бизнес за 3 года, но и укрепила его позиции в разгар пандемии. Пока бренды адаптировали свои коллекции к карантинным реалиям, румынский дизайнер спокойно продавала роскошные туфли для вечеринок.

Как результат, в октябре платформы Lyst и Highsnobiety включили бренд Аmina Muaddi в топ-20 самых перспективных, а его популярность в сети выросла на 386% за 2020-й. Сегодня туфли от Муадди носит с ретро-пиджаком Хейли Бибер, Меган Фокс надевает такие на свидания с бойфрендом, а Рианна и Ким Кардашьян, кажется, готовы в них хоть за хлебом ходить (ну, или комбучей).

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Давайте же разберемся, в чем феномен бренда, и как он пленил сердца главных мировых модниц.

История бренда Аmina Muaddi

Штурмовать модный Олимп Амина Муадди начала в 2012-м. Она бросила работу ассистента редакции GQ в Нью-Йорке и уехала в Ривьеру дель Бента перенимать опыт создания обуви у местных ремесленников. Полученные знания помогли ей в 2013-м основать обувной бренд Oscar Tiye.

Амина Муадди
Амина Муадди
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Дебют оказался успешным. За 4 года в знаковых туфлях марки (с крылышками и ушками Микки Мауса) засветились Нина Добрев, Ева Лонгория, Бритни Спирс и Холли Берри. Когда в 2017-м бренд закрылся, Амина Муадди уже была инфлюенсером и гостьей первых рядов модных показов.

Туфли Oscar Tiye
Туфли Oscar Tiye
Фото: instagram.com/oscartiye

Какое-то время она делала обувь для коллекций Александра Вотье, а в 2018-м решила вернуться к собственному бизнесу. Новый бренд Муадди назвала своим именем, а рекламировать первую коллекцию пригласила подружку — Тину Кунаки, жену Венсана Касселя.

Тина Кунаки
Тина Кунаки
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Блестящие туфли с каблуком-рюмочкой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Первой поклонницей Аmina Muaddi стала Рианна, после чего успех бренда рос в геометрической прогрессии. Чем больше знаменитостей появлялось в яркой обуви Амины, тем более желанной она становилась.

Коллекция Amina Muaddi FW 2021/22
Коллекция Amina Muaddi FW 2021/22
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Как звезды носят обувь Аmina Muaddi

Сегодня в коллекциях бренда не только туфли. Сапоги, мюли, босоножки и даже вьетнамки Аmina Muaddi селебрити любят ничуть не меньше. Вот, например, с чем последние носит модель Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/kendalljenner

Другие девушки из семейства Кардашьян не отстают. На прошлое Рождество они в полном составе переобулись в мюли дизайнера. Да, Кортни и Кендалл тоже.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер
Ким Кардашьян и Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kimkardashian

В ленте Ким обувь Амины Муадди появляется особенно часто. Может показаться, что у нее имеется пара к каждому образу… Но, скорее всего, так и есть.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Даже икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли относится к числу фанаток бренда. Она отдает предпочтение лаконичным моделям — однотонным и базовым.

Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Черную классику выбирают также Дуа Липа и Эльза Хоск.

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Эльза Хоск
Эльза Хоск
Фото: instagram/hoskelsa

Эпатажной певице Белле Торн нравятся прозрачные мюли. Такие же есть у Мэрайи Кэри. К счастью, она надевает их с менее экстремальными нарядами.

Белла Торн
Белла Торн
Фото: instagram.com/bellathorne

Мэрайя Кэрри
Мэрайя Кэрри
Фото: Amazon

На красных дорожках модели из коллекций Муадди тоже появляются. Смотрите, как эффектно неоновые босоножки дополнили платье Лоры Харриер трендового зеленого цвета.

Лора Харриер
Лора Харриер
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Пару недель назад многие заметили розовые Аmina Muaddi на обложке американского ELLE. В них для майского номера позировала актриса Зази Битц.

Зази Битц
Зази Битц
Фото: instagram.com/elleusa

Образам Рианны можно было бы посвятить отдельную статью. Она умеет сочетать обувь румынского дизайнера с принтованными платьями, спортивными брюками, джинсами и не только.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Меган Фокс обожает выглядеть секси. И босоножки Амины помогают ей блестяще справляться с этой задачей.

Меган Фокс
Меган Фокс
Фото: instagram.com/meganfox

Аналогичная обувь и Хейли Бибер превращает в горячую штучку. Казалось бы, обычное шелковое платье. Но по соседству с россыпью камней на босоножках — очень изящно.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
Фото: instagram.com/aminamuaddi

Сколько стоит обувь Amina Muaddi

Не так дорого, как может показаться. Дешевле всего обойдутся прозрачные мюли и лодочки с каблуком-рюмочкой – от 513 евро. Цены на миниатюрные сумочки бренда стартуют от 348 евро.

Лодочки Amina Muaddi Ami, 558 евро
Лодочки Amina Muaddi Ami, 558 евро
Фото: farfetch.com

Самые дорогие позиции представлены в коллаборации с Аwge. За них придется отдать 1624 евро.

Босоножки Amina Muaddi Flacko, 1624 евро
Босоножки Amina Muaddi Flacko, 1624 евро

Популярные босоножки Amina Muaddi с кристаллами стоят 897 евро.

Босоножки Amina Muaddi Gilda 95, 890 евро
Босоножки Amina Muaddi Gilda 95, 890 евро
Фото: farfetch.com

Возможно, вам будет интересно пройти модный тест – попробуйте отличить дизайнерскую вещь от одежды с рынка.

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