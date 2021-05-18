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Крабик для волосся в стилі 90-х: як обрати наймодніший і яку зачіску з ним зробити

Сьогодні, 13:58

Даємо нове життя трендовій заколці, яка колись була у кожної

Найжаданнішим головним убором літа стала бандана, як у Тіни Кароль. Ну а безперечний лідер у 2021-м серед аксесуарів для волосся – крабики з 90-х. Такі вже щосили носять модні інфлюенсери Кайя Гербер, Розі Хантінгтон-Вайтлі і Хейлі Бібер.

Пропонуємо наслідувати їхній приклад і додати в свої літні образи родзинку у вигляді стильної заколки-кліпси. Розповідаємо, як обрати крабик для волосся, де його купити, а також які трендові зачіски з ним можна робити. Поїхали!

Яким має бути модний краб для волосся

Навіть звичайний однотонний затискач для волосся додає образу шарму. Але якщо ви в пошуку чогось менш тривіального, придивіться до витончених металевих крабиків.

Фото: instagram.com/tangibleco

Часто такі прикрашають перлинами, які добре поєднуються з романтичними і вечірніми вбраннями.

Фото: instagram.com/evelynandrose

Інший хіт – черепаховий принт. Він привносить вінтажну нотку. Пропонуємо її підтримати ретро-піджаком з підплечниками або блузою у вікторіанському стилі.

Фото: instagram.com/sandtonestore

Для тих, хто хоче створити грайливий і безпосередній образ, підійдуть крабики незвичайної форми. Наприклад, у вигляді метелика або мушлі. Ідеальна компанія для таких – прикраси з бісеру, які ми носили в дитинстві.

Кадр з фільму "Дівчата хочуть повеселитися"
Кадр з фільму "Дівчата хочуть повеселитися"

Не забувайте про яскраві кольори і принти. Можна піти в сторону неону або віддати перевагу молочним і пастельним відтінкам. Те, що потрібно на літо!

Фото: instagram.com/picostore

Фото: instagram.com/picostore

Зачіски з крабиками для волосся

Їхня перевага у простоті. Щоб створити найтрендовішу укладку цього літа, вистачить 30 секунд. А то і менше! Ось кращі ідеї зачісок з крабиками, які ви з легкістю зможете повторити.

Класика

Скрутіть волосся в джгут, рухаючись в одному напрямку. Потім сформуйте недбалий пучок і заколіть його крабиком. Кінчики волосся можна загорнути всередину або залишити зверху, як любить Белла Хадід.

Фото: instagram.com/elasesil

Фото: instagram.com/prettywrinkles

Мальвінка

Напевно ви носили таку в садку або в школі. З крабом повторити мальвінку навіть простіше, ніж з резинкою. Відокремте два пасма біля облиичя, підійміть до потилиці та зафіксуйте.

Фото: instagram.com/tortware

Можна експериментувати з розміром аксесуара, його розташуванням і товщиною пасом. Ще їх можна заплести в косички – вийде дуже мило.

Фото: instagram.com/lauraelizabethklein

Крабики з боків

Це схожий варіант на мальвіну. Пасма закріплюють не по центру, а праворуч і ліворуч дрібнішими шпильками. До речі, таку зачіску обожнює Кейт Міддлтон.

Фото: Getty Images

Фото: instagram.com/evelynandrose

Низький хвіст

Що може бути легше і швидше? Зберіть волосся в низький хвіст і заколіть крабом. Готово. Ви чудові!

Фото: instagram.com/decapvalencia

Високий хвіст

Дійте за тим же принципом, якби робили класичну зачіску з крабом. Різниця лише в тому, що згорнути волосся в джгут потрібно лише біля прикореневої зони.

Фото: instagram.com/selflovebyjen

Два хвостика

Складно уявити більш зворушливу і наївну укладку. Але до легких літніх вбраннь вона пасуватиме ідеально. Зробіть проділ посередині, зберіть волосся в два низьких хвостика і зафіксуйте невеликими крабиками.

Фото: instagram.com/c_klothes

Кілька крабиків

Коли хочеться чогось більш оригінального, об'єднайте в зачісці кілька заколок. Вони можуть бути однаковими, відрізнятися кольором або розміром. Елементарно і стильно!

Фото: instagram.com/maggiemh

Фото: instagram.com/maggiemh

Де купити крабик для волосся

Та хоч в супермаркеті. Вони є всюди, де продаються аксесуари для волосся. До того ж навіть найлаконічніші виглядають модно. Ось кілька цікавих варіантів, які зустрілися нам у популярних магазинах.

Parfois, 319 грн
Parfois, 319 грн
Фото: argo.com.ua

Оysho, 259 грн
Оysho, 259 грн
Фото: oysho.com

Mango, 799 грн
Mango, 799 грн
Фото: shop.mango.com/

Sinsay, 109 грн
Sinsay, 109 грн
Фото: sinsay.com

Reserved, 259 грн
Reserved, 259 грн
Фото: reserved.com/

Parfois, 279 грн
Parfois, 279 грн
Фото: argo.com.ua

Davidian, 1474 грн
Davidian, 1474 грн
Фото: symbol.ua

Reserved, 259 грн
Reserved, 259 грн
Фото: reserved.com/

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