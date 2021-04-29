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10 найпопулярніших модних речей у світі – рейтинг

Сьогодні, 15:26

Онлайн-платформа Lyst підвела фешн-підсумки за перший квартал 2021 року

Gucci лідирує за кількістю пошукових запитів у мережі, а пуховик модного будинку став найбажанішою покупкою з початку року. Такою інформацією поділилася платформа Lyst. На офіційному сайті опублікували щоквартальний звіт про найпопулярніші бренди і товари в світі моди.

Компанія проаналізувала поведінку понад 9 млн покупців у 12 тис дизайнерських бутіків по всьому світу. Були враховані пошукові запити в Google, продажі в інтернет-магазинах, згадки в соцмережах, а також загальносвітовий інтерес протягом останніх місяців.

Окрім куртки з колаборації The North Face x Gucci, у трійку найпопулярніших фешн-товарів потрапили сумка Hermès і масивні черевики Bottega Veneta.

Фото: Lyst

У порівнянні з 2020 роком, спортивних речей у рейтингу стало помітно менше. В Lyst припускають, що споживачі втомилися від "карантинного" стилю і дедалі частіше хочуть яскраво вбиратися. Попит на сукні виріс на 222%, а на туфлі на високих підборах – на 163%. Крім того, більше цікавитися стали аксесуарами "поза часом". Інтерес до годинників Rolex збільшився на 47%, а легендарна сумка Kelly взагалі потрапила у топ списку.

Модні речі з рейтингу варто тримати на прикметі як референс перед шопінгом. Аналоги багатьом із них можна знайти й у більш бюджетних брендів. Ми вже відшукали двійника нейлонової сумки Prada в Mango, грубі челсі Bronx на заміну Bottega Veneta і сатиновий обруч Tommy Hilfiger.

Mango, 999 грн
Mango, 999 грн
Фото: shop.mango.com/

Tommy Hilfiger, 1190 грн
Tommy Hilfiger, 1190 грн
Фото: md-fashion.com.ua

Bronx, 3989 грн
Bronx, 3989 грн
Фото: intertop.ua

Також читайте, яка сумка набрала 5,9 млн постів і стала найпопулярнішою в Instagram .

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