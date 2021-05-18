10 готових образів до Дня вишиванки

Вчимося правильно поєднувати вишиванку з іншим одягом

20 травня ми будемо відзначати День вишиванки. У цьому році українському святу національного одягу – 15 років. З цього приводу ми зібрали 10 стильних образів з вишиванкою – короткою, довгою, сукнею і сорочкою.

З наближенням літа дуже хочеться оновити свій гардероб свіжими нарядами. Якщо ви замислюєтеся про покупку вишиванки, обов'язково зробіть це, адже український національний одяг завжди в тренді.

Українська вишиванка чудово вписується в літній гардероб. А все тому, що сучасні фасони вишиванок представлені легкими сукнями, туніками з "дихаючої" тканини, сорочками з укороченими рукавами і так далі. Плюс, будь-який варіант можна без проблем міксувати з повсякденними джинсами, шортами, улюбленим взуттям та аксесуарами.

Як носити вишиванку: ТОП-10 образів

Найпростіший і одночасно найкрасивіший варіант – сукня вишиванка. За замовчуванням готовий образ, який підходить для свята і на кожен день. Сукні вишиванки сучасні відрізняються між собою фасонами і кольорами. Їх можна носити з човниками або босоніжками на низькому ходу.

Сукня вишиванка | Фото: 2kolyory.com

Вишиванка з брюками – універсальніший аутфіт. Влітку сорочку з вишивкою комбінуйте з джинсами, кюлотамі, класичними брюкамі з легкого матеріалу. Доповніть свій образ туфлями на підборах або кедами.

З джинсами ідеально поєднуються білі вишиванки | Фото: instagram.com/varenykyfashion

Модні вишиванки можна також одягати цього літа з шортами. Краще робити вибір на користь світлих тонів, але і не забувайте про яскраві елементи. Від каблуків варто відмовитися і вибрати відкрите взуття на платформі.

Як носити вишиванку з шортами | Фото: instagram.com/plahta.com.ua

Для по-справжньому спекотної погоди варто придбати відкриті сарафани та сукні. Незвичайні вишиванки можна знайти у відомих українських брендів. Наприклад, сарафан на бретелях з мінімалістичною вишивкою створить приголомшливий образ, якщо ви зібралися на море.

Фото: instagram.com/2kolyory_official

Ще один спосіб носити вишиванку щодня – сорочки оригінальних фасонів у стилі кежуал, смарт кежуал, романтичному і діловому стилях. Їх можна комбінувати з брюками, джинсами, шортами, спідницями до підлоги та короткими.

Жіноча вишиванка | Фото: instagram.com/ptaha_in_ua

Все більше модниць влітку носять вишиванки зі спідницями середньої довжини або максі. У такому вигляді можна з'явитися на урочистостях, зустрічі з друзями, прогулянці і т.д.

Вишиванка зі спідницею | Фото: instagram.com/vyshyta.store

Подорожувати або відпочивати за містом можна у жіночій вишиванці-туніці. До неї дуже добре пасують капелюхи, еспадрільї та прикраси в етнічному стилі.

Жіноча вишиванка | Фото: instagram.com/varenykyfashion/

Надати образу оригінальності можна за допомогою жилетів, джинсових або шкіряних курток, які варто носити з грубими черевиками або кросівками.

З чим носити вишиванку | Фото: instagram.com/yaroslava_twins/

Як носити вишиванку влітку | Фото: instagram.com/tanushatago/

Універсальні вишиванки максі довжини з поясом припадуть до речі на пляжі, оскільки їх можна одягнути поверх купальника, і ввечері, якщо додати до образу блейзер і босоніжки з невисоким каблуком.

Вишиванка сукня | Фото: Pinterest

Підсумовуючи, варто додати, що влітку краще всього вибирати вишівакі сукні і довгі сорочки. Їх найпростіше поєднувати з улюбленими предметами гардероба.

Не відмовляйтеся від вільних силуетів, напівпрозорих тканин, класичної палітри та оригінальних моделей. Купуючи вишиванку вперше, намагайтеся придумати якомога більше образів, щоб ваше придбання не висіло в шафі, а як можна частіше використовувалося в повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українська вишиванка стала світовим фешн-трендом.

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