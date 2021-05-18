М'ята, ялина і лайм! З чим носити відтінки зеленого – наймоднішого кольору сезону

Стильні ідеї, які надихнуть додати фарб у повсякденні образи

У 2021-му про екологічність твердять звідусіль. Внучата племінниця Єлизавети II шиє білизну з водоростей, Adidas робить взуття з переробленої гуми, а дизайнер Андре Тан – сукні з цукрової тростини.

Це пояснює підвищений інтерес модних будинків до зеленого кольору – як до найближчого до природи. Не дивно, що весняно-літні колекції пофарбовані у відтінки трави, фісташки, м'яти і лайма.

Стрістайлери вже давно знайшли місце зеленій палітрі в своєму гардеробі. Час і вам додати барвистих акцентів. Зберігайте наймодніші відтінки та їх поєднання!

Модні відтінки зеленого

У чистому вигляді зелений колір теж гарний. Але в теплу пору року на перший план традиційно виходять сезонні варіації – світлі або більш соковиті. Якщо восени ми носили оливковий і хакі, то влітку варто придивитися до м'ятного і ялинового .

Фото: instagram.com/__mmaxinewylde

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Шукаєте щось яскравіше? Тоді ваші варіанти – лаймовий і неон .

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/leoniehanne

Красиво зелений виглядає з краплею синього. Інститут кольору Pantone називає його відтінком пави, ну а нам він нагадує колір морської хвилі.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Якщо додати синього трохи більше, вийде трендовий авантюрин. Не варто забувати і про смарагдовий.

Фото: instagram.com/blaireadiebee

А ось і класика – папороть. Виразний, але в міру яскравий.

Фото: instagram.com/emilisindlev

З чим носити зелений

Коли сумніваєтеся, обирайте нейтральні кольори – білий, чорний, бежевий або сірий. Однак у літню пору варто зважитися на сміливий колірний мікс. Ось кілька, про які ви, можливо, не здогадувались.

Зелений + червоний

Той випадок, коли протилежності притягуються. Зелений і червоний знаходяться один навпроти одного на колірному колі, тобто є контрастними. Найцікавіші образи виходять якраз із такими поєднаннями.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Зелений + жовтий

Тут ситуація зворотна. Це схожі відтінки, що створює по-своєму стильний ефект. Якщо потрібно зменшити яскравість, нехай один із кольорів буде пастельним.

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/23rdapril_beclassy

Фото: instagram.com/emilisindlev

Зелений + синій

Недалеко від зеленого також знаходиться і синій. Ідеальне рішення – носити його знизу. Так фігура буде виглядати пропорційнішою.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/polliani

Зелений + помаранчевий

Теплі відтінки апельсина і золота точно не залишать вас без уваги. Готуйтеся ловити на собі погляди і приймати компліменти!

Фото: instagram.com/tamumcpherson

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Зелений + лавандовий

Щоб створити романтичний образ із зеленим кольором, потрібно всього-на-всього "подружити" його з ніжним лавандовим або бузковим. Особливо, якщо мова про сукню або блузу.

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/emilisindlev

Total green

Ми вже не раз говорили про те, як круто виглядають монохромні образи. Можна обзавестися зеленим костюмом, сукнею або комплектом із топа і спідниці. Або ж зібрати стильний лук самостійно з близьких за відтінками речей.

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/stylemilkshake

Фото: instagram.com/ninasandbech

Не забувайте про інший модний колір – жовтий. Ми ділилися надихаючими ідеями, як його можна носити.

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