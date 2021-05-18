М'ята, ялина і лайм! З чим носити відтінки зеленого – наймоднішого кольору сезону
Стильні ідеї, які надихнуть додати фарб у повсякденні образи
У 2021-му про екологічність твердять звідусіль. Внучата племінниця Єлизавети II шиє білизну з водоростей, Adidas робить взуття з переробленої гуми, а дизайнер Андре Тан – сукні з цукрової тростини.
Це пояснює підвищений інтерес модних будинків до зеленого кольору – як до найближчого до природи. Не дивно, що весняно-літні колекції пофарбовані у відтінки трави, фісташки, м'яти і лайма.
Стрістайлери вже давно знайшли місце зеленій палітрі в своєму гардеробі. Час і вам додати барвистих акцентів. Зберігайте наймодніші відтінки та їх поєднання!
У чистому вигляді зелений колір теж гарний. Але в теплу пору року на перший план традиційно виходять сезонні варіації – світлі або більш соковиті. Якщо восени ми носили оливковий і хакі, то влітку варто придивитися до м'ятного і ялинового .
Шукаєте щось яскравіше? Тоді ваші варіанти – лаймовий і неон .
Красиво зелений виглядає з краплею синього. Інститут кольору Pantone називає його відтінком пави, ну а нам він нагадує колір морської хвилі.
Якщо додати синього трохи більше, вийде трендовий авантюрин. Не варто забувати і про смарагдовий.
А ось і класика – папороть. Виразний, але в міру яскравий.
Коли сумніваєтеся, обирайте нейтральні кольори – білий, чорний, бежевий або сірий. Однак у літню пору варто зважитися на сміливий колірний мікс. Ось кілька, про які ви, можливо, не здогадувались.
Зелений + червоний
Той випадок, коли протилежності притягуються. Зелений і червоний знаходяться один навпроти одного на колірному колі, тобто є контрастними. Найцікавіші образи виходять якраз із такими поєднаннями.
Зелений + жовтий
Тут ситуація зворотна. Це схожі відтінки, що створює по-своєму стильний ефект. Якщо потрібно зменшити яскравість, нехай один із кольорів буде пастельним.
Зелений + синій
Недалеко від зеленого також знаходиться і синій. Ідеальне рішення – носити його знизу. Так фігура буде виглядати пропорційнішою.
Зелений + помаранчевий
Теплі відтінки апельсина і золота точно не залишать вас без уваги. Готуйтеся ловити на собі погляди і приймати компліменти!
Зелений + лавандовий
Щоб створити романтичний образ із зеленим кольором, потрібно всього-на-всього "подружити" його з ніжним лавандовим або бузковим. Особливо, якщо мова про сукню або блузу.
Total green
Ми вже не раз говорили про те, як круто виглядають монохромні образи. Можна обзавестися зеленим костюмом, сукнею або комплектом із топа і спідниці. Або ж зібрати стильний лук самостійно з близьких за відтінками речей.
Не забувайте про інший модний колір – жовтий. Ми ділилися надихаючими ідеями, як його можна носити.
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