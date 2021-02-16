Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірки, які померли від коронавірусу

Сьогодні, 12:19

Розповідаємо, у кого із зірок причина смерті COVID-19

COVID-19 зрівняв всіх – багатих і бідних. Хвороба вже встигла забрати життя більше двох мільйонів людей по всьому світу.
Не минув коронавірус і популярних людей. Сегодня.Lifestyle розповідають, хто із зірок помер від COVID-19

Серджіо Россі

Серджіо Россі
Серджіо Россі
Фото: Instagram

В Італії в квітні минулого від коронавірусу помер легендарний дизайнер і засновник однойменного люксового бренду взуття 84-річний Серджіо Россі . За кілька днів до смерті був госпіталізований в одну з італійських лікарень.

Принцеса Марія Тереза

Принцеса Марія Тереза
Принцеса Марія Тереза
Фото: twitter.com/eha_news

Принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська, двоюрідна сестра іспанського короля Філіпа VI, стала першою жертвою пандемії COVID-19 серед представників монарших сімей Європи. Вона померла в березні 2020 року.

Михайло Кокшенов

Михайло Кокшенов
Михайло Кокшенов
Фото: instagram.com/news.svezhak

Радянський актор Михайло Кокшенов помер в червні минулого року. Відомо, що перед смертю актор був госпіталізований в лікарню, де лікують тих, у кого COVID-19. Причиною смерті з посиланням на свої джерела телеграм-канал Baza назвав ускладнення через коронавірус. При цьому дружина актора сказала, що актор помер через наслідки інсульту. Чому тоді актор був госпіталізований в лікарню, де лікують COVID-19 вона не прокоментувала.

Роман Віктюк

Роман Віктюк
Роман Віктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

Коронавірус забрав життя відомого театрального режисера Романа Віктюка . Відомо, що за кілька тижнів до смерті режисера екстрено госпіталізували з COVID-19 в одну з московських лікарень. Через кілька днів після госпіталізації, в театрі Віктюка повідомляли, що він йде на поправку. На жаль, дива не сталося і режисер помер листопаді минулого року.

Борис Плотніков

Фото: Скріншот з YouTube

Радянський актор, зірка фільму "Собаче серце" Борис Плотніков помер на 72-му році життя через COVID-19 в грудні 2020 року. Відомо, що останні дні актор перебував у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Борис Грачевський

Борис Грачевський
Борис Грачевський
Фото: Скріншот з YouTube

Майже місяць творець "Єралашу" боровся за життя. Спочатку COVID-19 він лікував вдома, однак самопочуття не поліпшувалося і режисера госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінювали стан Грачевского як важкий і не давали ніяких гарантій. Творець "Єралашу" помер в січні цього року.

Василь Лановий

Василь Лановий
Василь Лановий
Фото: Скріншот з YouTube

На початку цього року до лікарні було госпіталізовано радянського актор Василь Лановий. Тест на коронавірус у нього був позитивним. Відомо, що незадовго до смерті актора підключили до штучної вентиляції легенів, а його стан оцінювався як тяжкий. Василь Лановий помер в лікарні в кінці січня 2021 року.

Ларрі Кінг

Телеведучий Ларрі Кінг
Телеведучий Ларрі Кінг
Фото: Getty Images

У січні цього року в віці 87 років від коронавируса помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг . За кілька тижнів до смерті його госпіталізували в одну з клінік США з коронавірусом.

Володимир Коренєв

Кадр з фільму "Людина-амфібія"/Володимир Коренєв
Кадр з фільму "Людина-амфібія"/Володимир Коренєв

На початку цього року помер виконавець головної ролі у фільмі "Людина-амфібія" Володимир Коренєв. Причиною смерті дочка актора назвала коронавірус.

Дмитро Стужук

Дмитро Стужук
Дмитро Стужук
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Восени минулого року від ускладнень COVID-19 помер блогер Дмитро Стужук – чоловік одного з найпопулярніших блогерів українського Instagram Софії Стужук. Відомо, що спочатку він впав у кому, потім пережив клінічну смерть, після чого його серце зупинилося.

Раніше ми розповідали, хто із зірок був на межі смерті через ДТП.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Наклала на себе руки відома 18-річна TikTok-блогерка Стиліста Пугачової і Вайкуле, який жив в Росії, поховали в Україні Померла акторка із "Зоряних воєн". Вона боролася з рідкісним захворюванням
смерть зірки коронавірус
Реклама

Новини партнерів

Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid

Популярні статті

Вчора, 18:12Смачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

Вчора, 13:39Зірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

Вчора, 11:16Зірково

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

Вчора, 11:13Фаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

Вчора, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Вчора, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

14 лютогоМодно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

14 лютогоЗірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

14 лютогоФаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

14 лютогоEvents

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

14 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоЗірково

В шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку – хто був в костюмі Пави

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Понравится и взрослым, и детям! Салат Черепашка. Рецепт
Понравится и взрослым, и детям! Салат Черепашка. Рецепт
Недешевое удовольствие. Сколько звёзды заплатили за отдых
Недешевое удовольствие. Сколько звёзды заплатили за отдых

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти