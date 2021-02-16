Зірки, які померли від коронавірусу

Розповідаємо, у кого із зірок причина смерті COVID-19

COVID-19 зрівняв всіх – багатих і бідних. Хвороба вже встигла забрати життя більше двох мільйонів людей по всьому світу.

Не минув коронавірус і популярних людей. Сегодня.Lifestyle розповідають, хто із зірок помер від COVID-19

Серджіо Россі

Серджіо Россі Фото: Instagram

В Італії в квітні минулого від коронавірусу помер легендарний дизайнер і засновник однойменного люксового бренду взуття 84-річний Серджіо Россі . За кілька днів до смерті був госпіталізований в одну з італійських лікарень.

Принцеса Марія Тереза

Принцеса Марія Тереза Фото: twitter.com/eha_news

Принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська, двоюрідна сестра іспанського короля Філіпа VI, стала першою жертвою пандемії COVID-19 серед представників монарших сімей Європи. Вона померла в березні 2020 року.

Михайло Кокшенов

Михайло Кокшенов Фото: instagram.com/news.svezhak

Радянський актор Михайло Кокшенов помер в червні минулого року. Відомо, що перед смертю актор був госпіталізований в лікарню, де лікують тих, у кого COVID-19. Причиною смерті з посиланням на свої джерела телеграм-канал Baza назвав ускладнення через коронавірус. При цьому дружина актора сказала, що актор помер через наслідки інсульту. Чому тоді актор був госпіталізований в лікарню, де лікують COVID-19 вона не прокоментувала.

Роман Віктюк

Роман Віктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

Коронавірус забрав життя відомого театрального режисера Романа Віктюка . Відомо, що за кілька тижнів до смерті режисера екстрено госпіталізували з COVID-19 в одну з московських лікарень. Через кілька днів після госпіталізації, в театрі Віктюка повідомляли, що він йде на поправку. На жаль, дива не сталося і режисер помер листопаді минулого року.

Борис Плотніков

Фото: Скріншот з YouTube

Радянський актор, зірка фільму "Собаче серце" Борис Плотніков помер на 72-му році життя через COVID-19 в грудні 2020 року. Відомо, що останні дні актор перебував у важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Борис Грачевський

Борис Грачевський Фото: Скріншот з YouTube

Майже місяць творець "Єралашу" боровся за життя. Спочатку COVID-19 він лікував вдома, однак самопочуття не поліпшувалося і режисера госпіталізували до лікарні. Лікарі оцінювали стан Грачевского як важкий і не давали ніяких гарантій. Творець "Єралашу" помер в січні цього року.

Василь Лановий

Василь Лановий Фото: Скріншот з YouTube

На початку цього року до лікарні було госпіталізовано радянського актор Василь Лановий. Тест на коронавірус у нього був позитивним. Відомо, що незадовго до смерті актора підключили до штучної вентиляції легенів, а його стан оцінювався як тяжкий. Василь Лановий помер в лікарні в кінці січня 2021 року.

Ларрі Кінг

Телеведучий Ларрі Кінг Фото: Getty Images

У січні цього року в віці 87 років від коронавируса помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг . За кілька тижнів до смерті його госпіталізували в одну з клінік США з коронавірусом.

Володимир Коренєв

Кадр з фільму "Людина-амфібія"/Володимир Коренєв

На початку цього року помер виконавець головної ролі у фільмі "Людина-амфібія" Володимир Коренєв. Причиною смерті дочка актора назвала коронавірус.

Дмитро Стужук

Дмитро Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Восени минулого року від ускладнень COVID-19 помер блогер Дмитро Стужук – чоловік одного з найпопулярніших блогерів українського Instagram Софії Стужук. Відомо, що спочатку він впав у кому, потім пережив клінічну смерть, після чого його серце зупинилося.

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