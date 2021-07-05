Получил Оскар и поддержал оккупацию Крыма: Каким мы запомним Владимира Меньшова

Советский актер и оскароносный режиссер Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года после того, как перенес COVID-19

Владимир Меньшов / Фото: YouTube

Известный советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Владимир Валентинович скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Публике он запомнится как создатель легендарного фильма "Москва слезам не верит", а также как выдающийся актер, которого очень любила публика.

Каким мы запомним Владимира Меньшова и что он говорил об Украине – рассказываем далее в материале.

Биография Владимира Меньшова

Фото: ТАСС

Карьера

Владимир Меньшов родился 17 17 сентября 1939 года в Баку. В 1965 году окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, а затем поступил учиться во ВГИК.

В 1979 году Меньшов снимает фильм "Москва слезам не верит", который через два года получает "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Владимир Меньшов сыграл эпизодическую роль в картине "Любовь и голуби"

Кадр из фильма

Владимир Меньшов работал в театре, на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии, снимался в кино, преподавал режиссерское мастерство и даже был ведущим на "Первом канале".

У Владимира Валентиновича много наград, включая "Народного артиста" и заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Политика

Владимир Меньшов положительно оценивал период СССР и признавался, что всегда поддерживал коммунистов. В 2003 году он вступил в партию "Единая Россия", хотя потом заявил, что с ее деятельности относится с иронией.

Меньшов поддерживал политику Путина в Чечне, присоединение Крыма к России, а также высказывал мнение о необходимости воссоединения с Донбассом.

Владимир Меньшов был готов принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году от партии "Справедливая Россия — За правду".

Об Украине

В интервью телеканалу "Дождь" в 2015 году Владимир Меньшов об отношениях Украины и России говорил следующее:

"Если у нас и были ошибки, то они были связаны с тем, что мы недостаточно в этот процесс вмешивались. По-моему мы надеялись, что перебесятся, перемелется — мука будет, рассчитывали на то, что этот национализм, его всплеск, который произошел во всех республиках, антирусские настроение произошли, смешав в одну кучу антикоммунизм, антирусскость. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам заявляли и кричали "москаляку на гиляку".

Режиссер также высказывался с одобрением о присоединении Крыма к России и считал, что "надо было брать Донбасс".

Ранее мы писали, как звезды отреагировали на смерть Владимира Меньшова.