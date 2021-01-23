Помер відомий телеведучий Ларрі Кінг

Йому було 87 років

На 88-му році життя помер відомий американський телеведучий Ларрі Кінг, який розлучився увосьме. Три тижні тому його госпіталізували з коронавірусом, а сьогодні стало відомо про його смерть.

В офіційному Twitter-акаунті Ларрі Кінга з'явився пост, в якому повідомляється про його кончину.

Протягом останніх декількох років у ведучого ток-шоу Larry King Live були проблеми зі здоров'ям. У 2019 Кінг переніс інфаркт.

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У січні цього року його госпіталізували в Лос-Анджелесі, а незабаром стало відомо, що Ларрі хворий на COVID-19.

Зазначимо, що в минулому році від раку легенів померла дочка Ларрі Кінга – 51-річна Чайя, а його 65-річний син Енді помер внаслідок серцевого нападу.

Нагадаємо, що раніше помер творець "Єралашу" Борис Грачевський.

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