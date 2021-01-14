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Помер творець "Єралашу" Борис Грачевський

Сьогодні, 22:03

У нього був коронавірус

Сьогодні помер радянський і російський кінорежисер, художній керівник гумористичного кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський. Йому був 71 рік. Інформацію про смерть підтвердила його дружина Катерина Білоцерківська. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

В кінці грудня у Грачевского діагностували COVID-19. Спочатку він лікувався вдома, проте потім його поклали в реанімацію. 14 січня його ввели в медикаментозну кому. Лікарі оцінювали стан Грачевского як важкий і не давали гарантій.

Також у 2018 році режисер зізнався, що родимка спровокувала у нього рак шкіри. Йому зробили кілька операцій, опромінення і хіміотерапію.

Борис Грачевський
Борис Грачевський
Фото: Instagram.com

Борис Грачевський був тричі одружений. У нього залишилося четверо дітей і онук.

Раніше ми розповідали, що померла зірка фільму "Поліцейська академія".

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