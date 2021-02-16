Звезды, которые умерли от коронавируса

Рассказываем, у кого из звезд причина смерти COVID-19

COVID-19 уравнял всех – богатых и бедных, безвестных и знаменитых. Болезнь уже успела забрать жизни больше двух миллионов людей по всему миру.

Не миновал коронавирус и популярных людей. Сегодня.Lifestyle рассказывают, кто из звезд умер от COVID-19

Серджио Росси

Серджио Росси Фото: Instagram

В Италии в апреле прошлого от коронавируса умер легендарный дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви 84-летний Серджио Росси. За несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из итальянских больниц.

Принцесса Мария Тереза

Принцесса Мария Тереза Фото: twitter.com/eha_news

Принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших семей Европы. Она умерла в марте 2020 года.

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов Фото: instagram.com/news.svezhak

Советский актер Михаил Кокшенов умер в июне прошлого года. Известно, что перед смертью актер был госпитализирован в больницу, где лечат тех, у кого COVID-19. Причиной смерти со ссылкой на свои источники телеграмм канал Baza назвал осложнения из-за коронавируса. При этом жена актера сказала, что актер умер из-за последствий инсульта. Почему тогда актер был госпитализирован в больницу, где лечат COVID-19 она не прокомментировала.

Роман Виктюк

Роман Виктюк Фото: facebook.com/teatrviktuka

Коронавирус забрал жизнь известного театрального режиссера Романа Виктюка. Известно, что за несколько недель до смерти режиссера экстренно госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Спустя несколько дней после госпитализации, в театре Виктюка сообщали, что он идет на поправку. Увы, чуда не произошло и режиссер умер ноябре прошлого года.

Борис Плотников

Борис Плотников в фильме "Собачье сердце" Фото: Скриншот из YouTube

Советский актер, звезда фильма "Собачь сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни из-за COVID-19 в декабре 2020 года. Известно, что последние дни актер находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Борис Грачевский

Борис Грачевский Фото: Скриншот из YouTube

Почти месяц создатель "Ералаша" боролся за жизнь. Сначала COVID-19 он лечил дома, однако самочувствие не улучшалось и режиссера госпитализировали в больницу. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое и не давали никаких гарантий. Создатель "Ералаша" умер в январе этого года.

Василий Лановой

Василий Лановой Фото: Скриншот из YouTube

В начале этого года в больницу госпитализировали советского актер Василий Лановой. Тест на коронавирус у него был положительным. Известно, что незадолго до смерти актера подключили к искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как тяжелое. Василий Лановой умер в больнице в конце января 2021 года.

Ларри Кинг

Телеведущий Ларри Кинг Фото: Getty Images

В январе этого года в возрасте 87 лет от коронавируса умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. За несколько недель до смерти его госпитализировали в одну из клиник США с коронавирусом.

Владимир Коренев

Кадр из фильма "Человек-амфибия"/Владимир Коренев

В начале этого года умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев. Причиной смерти дочь актера назвала коронавирус.

Дмитрий Стужук

Дмитрий Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Осенью прошлого года от осложнений COVID-19 умер блогер Дмитрий Стужук — муж одного из самых популярных блогеров украинского Instagram Софии Стужук. Известно, что сначала он впал в кому, потом пережил клиническую смерть, после чего его сердце остановилось.

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