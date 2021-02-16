Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезды, которые умерли от коронавируса

Сегодня, 12:19

Рассказываем, у кого из звезд причина смерти COVID-19

COVID-19 уравнял всех – богатых и бедных, безвестных и знаменитых. Болезнь уже успела забрать жизни больше двух миллионов людей по всему миру.
Не миновал коронавирус и популярных людей. Сегодня.Lifestyle рассказывают, кто из звезд умер от COVID-19

Серджио Росси

Серджио Росси
Серджио Росси
Фото: Instagram

В Италии в апреле прошлого от коронавируса умер легендарный дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви 84-летний Серджио Росси. За несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из итальянских больниц.

Принцесса Мария Тереза

Принцесса Мария Тереза
Принцесса Мария Тереза
Фото: twitter.com/eha_news

Принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI, стала первой жертвой пандемии COVID-19 среди представителей монарших семей Европы. Она умерла в марте 2020 года.

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Фото: instagram.com/news.svezhak

Советский актер Михаил Кокшенов умер в июне прошлого года. Известно, что перед смертью актер был госпитализирован в больницу, где лечат тех, у кого COVID-19. Причиной смерти со ссылкой на свои источники телеграмм канал Baza назвал осложнения из-за коронавируса. При этом жена актера сказала, что актер умер из-за последствий инсульта. Почему тогда актер был госпитализирован в больницу, где лечат COVID-19 она не прокомментировала.

Роман Виктюк

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

Коронавирус забрал жизнь известного театрального режиссера Романа Виктюка. Известно, что за несколько недель до смерти режиссера экстренно госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Спустя несколько дней после госпитализации, в театре Виктюка сообщали, что он идет на поправку. Увы, чуда не произошло и режиссер умер ноябре прошлого года.

Борис Плотников

Борис Плотников в фильме "Собачье сердце"
Борис Плотников в фильме "Собачье сердце"
Фото: Скриншот из YouTube

Советский актер, звезда фильма "Собачь сердце" Борис Плотников умер на 72-м году жизни из-за COVID-19 в декабре 2020 года. Известно, что последние дни актер находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Борис Грачевский

Борис Грачевский
Борис Грачевский
Фото: Скриншот из YouTube

Почти месяц создатель "Ералаша" боролся за жизнь. Сначала COVID-19 он лечил дома, однако самочувствие не улучшалось и режиссера госпитализировали в больницу. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое и не давали никаких гарантий. Создатель "Ералаша" умер в январе этого года.

Василий Лановой

Василий Лановой
Василий Лановой
Фото: Скриншот из YouTube

В начале этого года в больницу госпитализировали советского актер Василий Лановой. Тест на коронавирус у него был положительным. Известно, что незадолго до смерти актера подключили к искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как тяжелое. Василий Лановой умер в больнице в конце января 2021 года.

Ларри Кинг

Телеведущий Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг
Фото: Getty Images

В январе этого года в возрасте 87 лет от коронавируса умер легендарный американский телеведущий Ларри Кинг. За несколько недель до смерти его госпитализировали в одну из клиник США с коронавирусом.

Владимир Коренев

Кадр из фильма "Человек-амфибия"/Владимир Коренев
Кадр из фильма "Человек-амфибия"/Владимир Коренев

В начале этого года умер исполнитель главной роли в фильме "Человек-амфибия" Владимир Коренев. Причиной смерти дочь актера назвала коронавирус.

Дмитрий Стужук

Дмитрий Стужук
Дмитрий Стужук
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

Осенью прошлого года от осложнений COVID-19 умер блогер Дмитрий Стужук — муж одного из самых популярных блогеров украинского Instagram Софии Стужук. Известно, что сначала он впал в кому, потом пережил клиническую смерть, после чего его сердце остановилось.

Ранее мы рассказывали, кто из звезд был на грани смерти из-за ДТП.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Покончила с собой известная 18-летняя TikTok-блогер Стилиста Пугачевой и Вайкуле, который жил в России, похоронили в Украине Умерла актриса из "Звездных войн". Она боролась с редким заболеванием
смерть звезды коронавирус
Реклама

Новости партнеров

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Димаш – потомок кыргызов? Что рассказал отец певца
Димаш – потомок кыргызов? Что рассказал отец певца
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Популярные статьи

Вчера, 18:12Вкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Вчера, 13:39Звездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

Вчера, 11:16Звездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Вчера, 11:13Фаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Вкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

Вчера, 10:14Events

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

14 февраляФаново

Сретение Господне у восточных христиан-2021: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с 14 февраля: красивые открытки, лучшие пожелания в прозе и стихах

14 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

13 февраляЗвездно

В шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы

13 февраляФаново

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляЗвездно

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол своего ребенка: трогательное видео

13 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

13 февраляПсихо

Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит

Новости партнеров

Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19
Несподівано: продукти, які блокують COVІD-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять