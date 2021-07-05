Ідуть легенди: реакція зірок на смерть Володимира Меньшова

Володимир Меньшов був одним з найвідоміших російських режисерів. Він навіть був лауреатом американської премії "Оскар" за фільм "Москва сльозам не вірить"

/ Фото: Instagram

Сьогодні помер відомий російський режисер Володимир Меньшов. Його фільми "Москва сльозам не вірить" і "Любов і голуби" стали класикою радянського кінематографа. Зірки у себе в соцмережах згадують режисера і висловлюють співчуття родині.

Дочка Володимира Юлія Меньшова опублікувала в Instagram кілька фото тата і кадри з фільму "Любов і голуби".

"Все..все..все", – підписала вона пост.

У коментарях під постом багато зірок висловили співчуття – Максим Галкін, дочка Михайла Боярського Єлизавета, актриса Марія Кожевнікова, співачка Наталія Подольська.

"Юля, прийми найглибші співчуття від всієї нашої родини! Це втрата для всіх нас"

"Ваш батько геній. Був, є і буде! Юлія, прийміть мої співчуття"

"Юля..невозможно повірити. Глибокі співчуття. Дай Бог вам пережити цю втрату. Світла пам'ять".

Максим Галкін також вирішив у себе в Instagram опублікувати окремий пост.

"Не стало Володимира Меньшова. Важко підібрати слова, щоб в декількох рядках описати почуття безповоротної втрати. Особистість, режисер, актор, геній. Спасибі, що були в нашому житті. Ваші фільми будуть допомагати нам жити далі. Вічна пам'ять. Найглибші співчуття родині ", – написав чоловік Алли Пугачової.

Нателла Крапівіна у себе в InstaStories зізналася, що Володимир Меньшов був одним з її найулюбленіших режисерів

Присвятив в Instagram пост режисерові фільму "Москві сльозам не вірить" і Гарік Харламов.

"Ідуть легенди", – написав Гарік Харламов і розповів про досягнення Володимира Меньшова.

Актриса Нонна Гришаєва в Instagram подякувала Володимиру Меньшова за творчість.

"Володимир Валентинович Меньшов ... Гірка втрата ... Низький уклін вам за творчість, на якій ми виросли, на яку рівнялися, за геніальні фільми, без яких неможливо уявити наше життя. За вашу тонкість, чуйність, чесність, інтелігентність. Як шкода , що не встигла з вами попрацювати ... Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять .. ", – написала актриса.

Йосип Пригожин в Instagram поділився спільним фото з Володимиром Меньшова.

"Світла пам'ять видатному режисеру і акторові Володимира Меньшова", – підписав він знімок.

Анжеліка Варум в Instagram подякувала за фільми і висловила співчуття рідним Володимира Меньшова.

"Улюблений і вміє любити. Ні під яким приводом не вміє брехати. Теплий і такий рідний. Дякую за кіно, наповнене добротою, іронією і оптимізмом. Світла пам'ять – все, що нам залишилося. І за це спасибі! Співчуття рідним і близьким", – написала співачка.

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