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Актор Василь Лановий помер від COVID-19

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На початку січня російський актор захворів

Сьогодні, 28 січня, народний артист СРСР Василь Лановий помер на 88-му році життя.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Смерть підтвердила його дружина Ірина Купченко.

"Василь Семенович помер", – розповіла дружина артиста.

Про те, що Лановий захворів на коронавірус, стало відомо 2 січня. Також захворіла його дружина, народна артистка РРФСР Ірина Купченко. Російський артист тоді відчував себе нормально, але вирішив лягти в клініку для підтримки стану здоров'я.

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Вчора стан російського актора погіршився, його перевели на ШВЛ. Сьогодні після обіду сатурація в легких впала до 91. Лановому поставили дренаж в правій плевральній порожнині, застосовували стимулюючі препарати, що підвищують тиск. Але врятувати його не вдалося.

Василь Лановий народився 16 січня 1934 року. Народний артист СРСР. Відомий за фільмами "Червоні вітрила", "Анна Кареніна", "Війна і мир", "Дні Турбіних", "Колеги", "Офіцери", "Павло Корчагін", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Соляріс" і іншим.

Раніше у віці 79 років помер відомий російський актор театру і кіно Іван Бортник. Він добре відомий глядачам за роллю "Промокашки" у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна".

Нагадаємо, на початку цього року померла найстаріша радянська актриса з українським корінням.

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