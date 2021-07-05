Знаменитий режисер пішов з життя після того, як перехворів COVID-19. У Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності

Помер Володимир Меньшов / Фото: Скріншот з YouTube, mosfilm.ru

Сьогодні, 5 липня, стало відомо про те, що на 82-му році життя помер знаменитий актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов. Про це повідомляється на офіційному сайті "Мосфільму".

Як говориться у повідомленні, Володимир Валентинович помер від наслідків коронавірусної інфекції.

"Кіноконцерн "Мосфільм" та сім'я Володимира Меньшова з жалем повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", – йдеться на сайті "Мосфільму".

Володимир Меньшов хворів на COVID-19 / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у Володимира Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності. Родичі режисера викликали "швидку" вранці 22 червня. Медики, які прибули на виклик, помітили низький показник сатурації – 89, тому відвезли Володимира Валентиновича в ДКЛ №15. Сьогодні о 09:36 він помер у цій же лікарні.

Володимир Меньшов – режисер знаменитих фільмів "Москва сльозам не вірить", за який він отримав премію "Оскар" у 1981 році, "Любов і голуби ", "Ширлі-мирлі" і безлічі інших кінострічок.

Був одружений з актрисою Вірою Алентовою, у шлюбі з якою народилася дочка Юлія Меньшова – акторка, телеведуча. У Юлії є двоє дітей – син Андрій і донька Таїсія.

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