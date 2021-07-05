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Помер Володимир Меньшов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
5 липня, 11:10
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Знаменитий режисер пішов з життя після того, як перехворів COVID-19. У Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності
Помер Володимир Меньшов
Помер Володимир Меньшов / Фото: Скріншот з YouTube, mosfilm.ru

Сьогодні, 5 липня, стало відомо про те, що на 82-му році життя помер знаменитий актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов. Про це повідомляється на офіційному сайті "Мосфільму".

Як говориться у повідомленні, Володимир Валентинович помер від наслідків коронавірусної інфекції.

"Кіноконцерн "Мосфільм" та сім'я Володимира Меньшова з жалем повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році", – йдеться на сайті "Мосфільму".

Володимир Меньшов хворів на COVID-19
Володимир Меньшов хворів на COVID-19 / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у Володимира Меньшова була двостороння пневмонія і третя стадія дихальної недостатності. Родичі режисера викликали "швидку" вранці 22 червня. Медики, які прибули на виклик, помітили низький показник сатурації – 89, тому відвезли Володимира Валентиновича в ДКЛ №15. Сьогодні о 09:36 він помер у цій же лікарні.

Володимир Меньшов – режисер знаменитих фільмів "Москва сльозам не вірить", за який він отримав премію "Оскар" у 1981 році, "Любов і голуби ", "Ширлі-мирлі" і безлічі інших кінострічок.

Був одружений з актрисою Вірою Алентовою, у шлюбі з якою народилася дочка Юлія Меньшова – акторка, телеведуча. У Юлії є двоє дітей – син Андрій і донька Таїсія.

Раніше ми повідомляли, що помер актор Микола Сліченко – Петря Бессарабець з "Весілля в Малинівці". Раніше ми також писали, що помер легендарний український хореограф Григорій Чапкіс.

Дивіться відео про те, хто із знаменитостей "за" вакцинацію, а хто – "проти":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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