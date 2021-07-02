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Помер актор Микола Сліченко – Петро Бессарабець з Весілля в Малинівці

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
2 липня, 16:54
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Відомому радянському і російському акторові, співакові, театральному режисерові, педагогу Миколі Сліченко було 86 років. Причина смерті артиста не уточнюється

Народний артист СРСР Микола Сліченко помер на 87-му році життя. Про це повідомляється на офіційному сайті театру "Ромен", художнім керівником якого був Сліченко.

Сліченко брав участь в зйомках фільмів, а також служив в театрі. Однією з найвідоміших ролей артиста є образ Петра Бессарабця у фільмі "Весілля в Малинівці".

Помер Микола Сліченко
Помер Микола Сліченко / Фото: скриншот, teatr-romen.ru

Микола Сліченко був не тільки актором, але ще і співаком, педагогом, театральним режисером і громадським діячем. Артист народився в 1934 році в сім'ї циган-сервів. За деякими даними Микола Олексійович народився в Харкові. Однак, як пишуть на сайті театру "Ромен", артист народився в Білгороді.

Був двічі одружений. Перша дружина Сліченко – актриса Сетара Казимова, у шлюбі з якою у них народився син Олексій. Друга дружина – Тамілла Агамірова. У пари народилося троє дітей: двоє синів Петро і Олексій і дочка Тамілла.

Онук Миколи, якого назвали на честь діда, брав участь в російській "Фабриці зірок-3".

Раніше ми повідомляли, що помер режисер кліпів співачки MaкSім, яка зараз перебуває в комі. Режисерові Вадиму Шатрову було 45 років. Чоловік боровся з COVID-19, у нього на 55% були уражені легені. У Вадима залишилися дружина і маленька дочка.

Раніше ми також писали, що помер легендарний український хореограф Григорій Чапкіс.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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