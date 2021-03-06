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Вагітна дружина Віктора Павлика показала, де буде народжувати (фото)

Сьогодні, 16:30

Катерина Репяхова поділилася фотографією з пологового будинку

Зовсім скоро Катерина Репяхова народить Віктору Павлику сина. Пара вже встигла відпочити в Єгипті, а повернувшись в Україну вирушила до пологового будинка. Молода дружина артиста показала місце, де буде народжувати малюка.

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В Instastories Репяхова опублікувала декілька відео, в яких можна побачити, як виглядає її номер. У палаті все, що потрібно для комфорту та зручності, зокрема ванна кімната з душовою кабіною.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катя також показала фото з Віктором Павликом у дитячого ліжечка. "Представили, як будемо тут скоро втрьох", – зворушливо написала Репяхова.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

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Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Новиною про поповнення в родині Віктор Павлик та Катерина Репяхова, які одружилися в травні минулого року, поділилися ще в січні, але стать малюка пара деякий час вирішила тримати в секреті.

Про те, що у них народиться хлопчик, подружжя дізналося на вечірці. Обидва зізналися до цього, що мріють про хлопчика, але їм здається, що народиться дівчинка.

Раніше дружина Віктора Павліка розповіла про свою реакцію на вагітність.

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