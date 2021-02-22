Віктор Павлик та його дружина розсекретили стать дитини: відео

Відео Катерина опублікувала в Instagram

Новиною про поповнення в родині Віктор Павлик та Катерина Репяхова поділилися ще в січні . Але стать дитини пара деякий час вирішила потримати в секреті.

І ось дружина артиста у себе в Instagram опублікувала відео, на якому вони з артистом відкривають коробку-сюрприз для визначення статі дитини. Перед тим, як пара дізналася стать дитини вони поділилися своїми припущеннями. Катерина зізналася. що мріють про хлопчика, але їм здається, що народиться дівчинка.

Але все-таки пара чекає хлопчика.

"Я була настільки шокована, що стояла як укопана, коли побачила колір кульок", – написала Катерина.

Варто зазначити, що пара вже вибрала ім'я для малюка. Віктор і Катерина хочуть назвати хлопчика Михайлом.

Нагадаємо, що Віктор Павлик та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною в травні минулого року.

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