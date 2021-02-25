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Вагітна дружина Віктора Павліка похвалилася новим автомобілем: фото

Сьогодні, 09:57

Репяхова мріяла про таку машину ще зі шкільних часів

26-річна Катерина Репяхова, молода дружина Віктора Павліка, яка зовсім скоро вперше стане мамою, похвалилася обновкою – на заміну автомобілю марки Smart прийшла нова Toyota. Про це щаслива Репяхова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що довго йшла до цього, мріяла про власний автомобіль ще зі шкільних часів, а коли прийшла в салон і побачила машину, то і зовсім розплакалася.

"Коли ти забираєш свою мрію, із салону, новеньку, що пахне чимось таким особливим, це просто непередавані відчуття. Бажаю їх відчути всім. Але по-особливому круто, коли ти сам маленькими кроками дійшов до цього", – ділиться емоціями Репяхова.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate


Дружина Павліка також додала: "Машинка і комфорт нам з мамою і сином просто необхідні. Ми з ними майбутні мандрівники-автомобілісти".

Нагадаємо, Катерина Репяхова розповіла про свою реакцію на вагітність.

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