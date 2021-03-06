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Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

Сегодня, 16:30

Екатерина Репяхова поделилась фотографией из родильного дома

Совсем скоро Екатерина Репяхова родит Виктору Павлику сына. Пара уже успела отдохнуть в Египте, а вернувшись в Украину отправилась в родильный дом. Молодая супруга артиста показала место, где будет рожать малыша.

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В Instastories Репяхова опубликовала несколько видео, в которых можно увидеть, как выглядит ее номер. В палате все, что нужно для комфорта и удобства, включая ванную комнату с душевой кабиной.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катя также показала фото с Виктором Павликом у детской кроватки. "Представили, как будем здесь скоро втроем", – трогательно написала Репяхова.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

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Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Новостью о пополнении в семье Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, которые поженились в мае прошлого года, поделились еще в январе, но пол малыша пара некоторое время решила подержать в секрете.

О том, что у них родится мальчик, супруги узнали на вечеринке. Оба признались до этого, что мечтают о мальчике, но им кажется, что родится девочка.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала о своей реакции на беременность.

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