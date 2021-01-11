Довелося декілька разів здавати аналізи: молода дружина Павліка про свою реакцію на вагітність
Катерина Репяхова відповіла на популярні запитання підписників
Вчора дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла про поповнення в родині. Тепер дружина артиста планує ділитися подробицями своєї вагітності в Instagram . Катерина вже почала відповідати на популярні питання підписників.
Дружина Павліка розповіла, що вони з співаком планували дитину. Пара вже знає стать майбутньої дитини, але поки не говорить хто. Катерина зазначила, що трохи пізніше поділиться кадрами з гендерної вечірки.
Дружина Павліка зізналася, що не відразу повірила в вагітність.
"Коли тест показав дві смужки – я не вірила. Я зробила три рази тест, все одно не вірила. Я здала ХГЛ, все одно не вірила. Здала в динаміці через два дні – тільки тоді повірила ", – розповіла Катерина.
Також дружина артиста на якому терміні поки не говорити на якому терміні вона знаходиться.
Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися в травні минулого року.
Раніше син Віктора Павліка розповів, що думає про молоду дружину батька.
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