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Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Сьогодні, 10:00

Пара вирушила у теплі краї

Катерина Репяхова і Віктор Павлік, які через кілька місяців стануть батьками, вирушили відпочивати до Єгипту. Пара знімає номер в готелі і проводить час біля басейну. Але підписники Репяхової вирішили, що зіркове подружжя обрало недостатньо дороге місце проживання.

"Вперше в Єгипті разом. Вперше за кордоном, як чоловік і дружина (але це не медовий місяць, сподіваюся він ще буде, десь у Європі). Вперше разом на море взимку", – підписала дівчина спільне фото з Віктором Павліком.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік
Катерина Репяхова і Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate

В Instastories Катя ділиться фотографіями і короткими роликами, зробленими під час відпочинку. Вона розповідає, що їсть і показує місцевість. Та на думку деяких її фоловерів, Репяхова і Павлік обрали скромний готель.

"Чому вибрали доволі скромний готель? Зірки і блогери вибирають вище", – поцікавився хтось із користувачів соцмережі. На це вагітна Катя відповіла, що у неї з чоловіком зараз інші пріоритети, до того ж вона не вважає цей готель "доволі скромним".

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

"Вважаю, що 1500$ на 6 ночей абсолютно нормальним відпочинком. Та й навіщо комусь щось доводити? Ми хіба колись претендували на багатіїв?" – відповіла дружина співака.

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Вагітна Катя також показала номер, в якому вони з Віктором Павліком живуть, і ванну кімнату.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate
Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і де українські зірки розкішно відпочивають, поки в Україні локдаун.

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