Вагітна Василиса Фролова розповіла, хто батько її дитини

43-річна телеведуча зовсім скоро вперше стане мамою

43-річна Василина Фролова готується народити вперше. Нещодавно вона розсекретила стать дитини на вечірці, а тепер ведуча розповіла, хто батько її дитини.

Так, Василиса зізналася, що її обранець дуже відомий в телевізійному колі, і що їхні стосунки почалися з вагітності.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Це дійсно міцні стосунки, які почалися з вагітності. Він – відомий телевізійний продюсер", – зізналася Фролова в ролику, опублікованому в YouTube-каналі Світського життя.

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Василиса також торкнулася й теми штучного запліднення. Вона розповіла, що вагітність була незапланованою і що вона не вдавалася до ЕКЗ. За словами ведучої, їй дуже подобається бути вагітною.

"Дивна ситуація, що всі навколо говорять про мій вік і натякають, що пізно. Ти не уявляєш, наскільки відчуваю себе казково. Я вулицею гуляю з собакою і посміхаюся, мені всі люди посміхаються у відповідь. Я завжди хочу ділитися своїм щастям і мене розпирає гормон окситоцин. Чому ви мені раніше не говорили, що це так круто?" – сказала Василина Фролова.

Раніше повідомлялося, що вагітній Фроловій через позитивний тест на COVID-19 у пологовому будинку відмовили в допомозі.

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