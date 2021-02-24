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Колишня дівчина принца Гаррі вагітна: фото

Сьогодні, 10:36

Новиною співачка Елла Голдінг поділилася під час інтерв'ю

Що у принца Гаррі в особистому житті все добре і скоро він стане батьком вдруге знають всі. Тепер же радісною новиною поділилася колишня дівчина принца Гаррі співачка Елла Голдінг. Вона стане мамою в перший раз.

Про поповнення в родині артистка повідомила в інтерв'ю для Vogue. Елла розповіла, що знаходиться на восьмому місяці вагітності. Стать малюка співачка не стала розкривати. Вона зізналася, що з чоловіком арт-дилером Каспаром Джоплінгом вони дізналися про вагітність під час подорожі на честь першої річниці весілля.

"Ми з Каспаром поїхали в коротку подорож з нагоди нашої першої річниці весілля. Саме в цій поїздці ми всі дізналися. Ми мало не зійшли з розуму. Вагітність не входила в наші плани. Думка про материнство здавалася мені нереальною", – зізналася Елла.

Елла Голдінг
Елла Голдінг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Елла Голдінг
Елла Голдінг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Елла Голдінг
Елла Голдінг
Фото: instagram.com/elliegoulding

Зі своїм чоловіком Каспаром Елла разом з 2017 року. У серпні 2018 вони оголосили про свої заручини, давши оголошення в спеціальному розділі газети The Times.

Варто зазначити, що у Елли хороші стосунки з принцом Гаррі, вона запрошувала його на своє весілля.

Раніше ми писали, що Анатолій Анатоліч і Юла втретє стануть батьками.

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