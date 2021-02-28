Нікіта Добринін і Даша Квіткова показали фото в ліжку

Зоряна пара чекає на первістка

Зовсім нещодавно головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін і його кохана Даша Квіткова розсекретили стать дитини – вони чекають на хлопчика. Але деякі шанувальники пари впевнені, що у Даші народиться двійня.

Все через свіже фото, яке Квіткова опублікувала в своєму Instagram-профілі. Користувачам здалося, що живіт у дівчини дуже великий.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: instagram.com/kvittkova

На чорно-білому знімку подружжя позує в ліжку. Нікіта обіймає свою вагітну дружину, притискаючись до неї.

"Здається, що у вас двійня. На 20 тижнів такий великий живіт вже", – написав хтось із шанувальників пари. На що дружина "Холостяка" відповіла досить загадково: "Ще не таке буде".

Раніше Даша Квіткова зізналася, що хоч і планувала завагітніти, той факт, що вона чекає на малюка, був для неї несподіваним.

"Ми хотіли цього. Тому я стала відвідувати всіх лікарів задовго до і закривати питання, які мене турбували. Як ми знаємо, під час вагітності багато болячок, на які ми закриваємо очі, загострюються", – розповіла Даша.

А нещодавно оголений Нікіта Добринін показав фото з вагітною дружиною .

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